МакSим лечится от алкоголизма: "Уже долгое время нахожусь в клинике"

МакSим после срыва концертов решила лечиться от алкоголизма Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летняя певица МакSим записала обращение из реабилитационной клиники, где проходит лечение от алкоголизма. Марина Абросимова (так зовут певицу) 5 лет назад уже лечилась от алкоголизма после чего вернулась к полноценной жизни. Но 2 года назад Марина переболела коронавирусной пневмонией с серьезными осложнениями, после чего долго восстанавливалась и вернулась к очень активной гастрольной жизни. Тогда и случился новый срыв.

МакSим записала видео из клиники - она хорошо выглядит, а рядом сидят музыканты из ее коллектива. Певица говорит: «Рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт несостоявшийся толком в Сочи. Я приехала не просто уставшая, толком не могла стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то отработаю как машина. Закончилось срывом концерта».

Марина рассказала, что переживала не столько за многомиллионные неустойки из-за срывов выступлений, которые пришлось платить. Сколько – за работу ее коллег и отношение, уважение зрителей. Певица поняла: «Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. Осознала, приняла. И решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история. Потому уже долгое время нахожусь в клинике».

Артистка рассказала, что ее навещают дочки, музыканты ее коллектива, поддерживает семья. Также она надеяться на поддержку зрителей: «Надеюсь на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле проходить лечение. Такой же огромный шаг сказать это вслух».

Поклонники поддержали артистку в комментариях к видео в соцсетях и заверили, что ждут ее концертов после реабилитации. Также фанаты артистки дали Марине совет: делать гастрольный график менее загруженным.