Ведущий BBC Хью Эдвардс попал в больницу: Появились новые подробности в скандале с покупкой интимных фотографий

Телеведущий Хью Эдвардс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании пылает очередной сексуальный скандал. В нем замешан известный телеведущий Хью Эдвардс.

Первые сообщения о грядущем «урагане» появились еще в начале июле, когда газета The Sun опубликовала статью: якобы одного из звездных ведущих BBC обвиняют в том, что он заплатил более 35 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей) подростку (причем пол не указывался) за откровенные фотографии и видео. Подобная порочная связь с несовершеннолетним лицом продолжалась более трех лет, и началась, когда жертве было семнадцать.

Весь этот разврат вскрылся после того как мать подростка написала заявление в полицию, утверждая, что полученные деньги пошли на наркотики, в результате чего ее ребенок стал зависимым.

При этом в публикации The Sun имя телезвезды BBC не сообщалось, но мать утверждала, что это лицо знакомо миллионам. При этом развратитель даже не скрывался, посылая деньги с официального банковского счета и даже отправлял подростку фотографии со своего рабочего места.

И вот, наконец, жена Эдвардса призналась, что именно он сейчас является подозреваемым по громкому делу. Более того, сам BBC сообщили, что на Эдвардса также жаловались трое сотрудников компании, причем один утверждал, что телезвезда отправлял коллегам «нежелательные» и «кокетливые» сообщения, которые вызывали у них «неудобство».

При всем том, полицейские, которые стали изучали обвинения против Эдвардса, не нашли доказательств его вины, и заявили, что не могут предпринимать в отношении мужчины никаких действий.

Публичный скандал негативно сказался на здоровье ведущего. В результате, по словам жену, сейчас телезвезда находится в больнице из-за «серьезных проблем с психическим здоровьем». Это не удивительно, принимая во внимание, что в последние годы он лечился от депрессии.

Эдвардс является одним из самых известных телеведущих Великобритании, который работает на BBC почти 40 лет. За это время он вел многие важные телешоу, включая главные выпуски новостей компании. Также Эдвардс был самым высокооплачиваемым ведущим корпорации, получая в год 410 тысяч футов стерлингов (48,3 миллиона рублей).

Это уже не первый скандал, связанный с телеведущими BBC. Как писала «КП», ведущий программы для детей «Jim'll Fix It» Джеймс Сэвил был объявлен Скотланд-Ярдом одним из самых страшных маньяков-педофилов в истории Соединенного Королевства. Его обвинили в том, что за свои 60 лет жизни он совершил не менее 450 нападений на девочек и женщин в возрасте от 8 до 47 лет. Причем многие изнасилования были совершены прямо в лондонском телецентре. В полиции пришли к выводу, что преступления Сэвил совершал еще до того, как стал знаменитым. Но потом пришедшая к нему слава помогала оставаться безнаказанным.