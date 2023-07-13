Подготовку к саммиту Россия - Африка обсудили в Эфиопии

Фото: summitafrica.ru

Круглый стол под названием «На пути ко второму Саммиту и Экономическому и гуманитарному форуму Россия – Африка» прошел в эфиопской столице Аддис-Абеба. Участники из 25 стран континента обсудили с представителями России возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, образовании, энергетике и цифровизации экономики. Последнее вызвало особый интерес у африканских делегаций, с учетом существующей у России компетенции в этой сфере.

- Россия имеет лучшие в мире цифровые платформы В2В, В2С, маркировки продукции и образовательных услуг, а Москва стала лучшим городом мира по комфорту проживания и цифровизации предлагаемых услуг, - заявил во время дискуссии председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (AFROCOM) Игорь Морозов. - Нам, несомненно, есть чем поделиться с нашими африканскими партнерами, тем более что они уже готовы к новому опыту: начала действовать Африканская континентальная зона свободной торговли, во многих странах континента, в том числе и Эфиопии, создаются научно-технические парки и ИТ-кластеры.

Отдельно остановились на тему цифровизации образования.

- Создание экосистемы цифрового образования дает стране бесчисленные возможности для школ, учащихся, родителей и правительства. Благодаря ей формируется единая система с наиболее эффективно настроенными внутренними процессами и инструментами мониторинга и анализа, - рассказала заместитель генерального директора по развитию Kundalinik Екатерина Киселева.

Продолжить обсуждение этой и многих тем участники круглого стола смогут 27-28 июля в Санкт-Петербурге, в дни проведения второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.