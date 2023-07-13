Легендарного комбата Орлова направили в Общевойсковую академию

Герой России майор Артур Орлов. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщает, что Герой России майор Артур Орлов проходит обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил России.

«Здесь расширяют кругозор: тактика, история военного искусства, оперативное искусство», – рассказывает герой СВО.

Напомним, во время одного из боев командир танкового батальона Артур Орлов предпринял ряд нестандартных маневров, и обманув противника, застал его врасплох, обеспечил прорыв наших войск на важном участке фронта.

«Приходилось действовать нестандартно, даже не опираясь на то, чему нас учили», – вспоминает герой.

Вот как о том сражении сообщается в наградном листе: «Штурмовая группа под руководством командира танкового батальона майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления штурмовой отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. В результате грамотных действий офицера был совершен обходной маневр, позволивший застать врага врасплох и сходу прорвать его оборону. Успешно подавив сопротивление противника штурмовая группа продолжила наступление. Ведя бой с превосходящими силами врага, под минометным обстрелом, штурмовая группа преодолела реку Беленькая. Закрепившись на выгодном рубеже противоположного берега реки Орлов обеспечил наведение понтонной переправы для дальнейшего продвижения основных сил группировки наших войск. В ходе продолжающегося наступления были выявлены огневые позиции артиллерии противника и по переданным координатам уничтожены. Благодаря нестандартным методам ведения боя, самоотверженности, грамотным и быстрым решениям офицера штурмовой группой были созданы условия для беспрепятственного продвижения вперед не только основных сил группировки войск, но и подразделений обеспечения. Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова сломила оборону противника».

Нетривиальные решения комбата тогда дали свои плоды: «Освободили населенный пункт, закрепились. Возвели мост через речку и предоставили возможность нашим коллегам выполнить задачу».

За этот бой майор Орлов был удостоен звания Героя России. Золотую медаль ему вручил лично министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября 2022 года.

«В первую очередь мне дали возможность поблагодарить мой личный состав. Я этого очень хотел, потому что они проявляли мужество и героизм при выполнении задач, не щадя себя», – говорит сегодня легендарный комбат.

После получения второго высшего военного образования в Общевойсковой академии Вооруженных Сил России эксперт по нестандартным танковым атакам сможет командовать уже полками и соединениями. Такие полководцы очень нужны нашей армии.