Калифорния становится штатом бездомных: число бродяг растет с ужасающей скоростью

Хотя за четыре года власти потратили на борьбу с бездомностью $17,5 млрд, количество людей, живущих на улице, только выросло Фото: Shutterstock

В США, где проживают 332 млн человек, согласно статистике, насчитывается более 582 тысяч бездомных. Ежегодно их число растет в среднем на тысячу в год. Может показаться, что на обширной территории, которые занимают Штаты, можно и не заметить тех, кто остался без крыши над головой, если бы не один нюанс.

Больше всего бездомных базируется в Калифорнии - около 171 тысячи человек. Для сравнения в штате Нью-Йорк, который на втором месте по «популярности» у американских бродяг, находятся более 74 тысяч.

Власти Калифорнии объявили войну бедности четыре года назад. За это время они потратили колоссальные $17,5 млрд, но несмотря на это число обездоленных продолжало с 2018 года только увеличиваться. Но в аппарате губернатора уверены, что без тех мер, которые принимались на протяжении последних лет, ситуация с бездомными обстояла бы еще хуже.

Журналисты CNN отмечают, что потраченных властями штата 17,5 млрд долларов теоретически могло хватить на оплату арендной платы для каждого бездомного в Калифорнии на четыре года, даже при высокой стоимости жилья в штате.

Всего до 2024 года в Калифорнии на борьбу с бездомностью выделено 20,6 млрд долларов. Почти 4 млрд долларов были направлены местным органам власти на инициативы по борьбе с бездомностью. Еще 3,7 млрд пошли на программу под названием Project Homekey, которая рассчитана на покупку местными властями мотелей или коммерческих помещений и переоборудования их в жилье для бездомных. У многих калифорнийцев просто нет денег, чтобы оплачивать имеющееся в штате жилье.

Еще 2 млрд долларов пошли на налоговые льготы для застройщиков на строительство доступного жилья. На сегодня уже возведено 481 дом. В планах - постройка 2,5 млн домов к 2030 году, а также решение проблемы с доступностью этого жилья.

- У нас есть люди, которые отказываются строить жилье для малоимущих. Они говорят, что все они насильники и растлители малолетних, - говорит советник губернатора Джейсон Эллиотт.

А тем временем, жители Калифорнии сильно обеспокоены высоким числом бездомных. Согласно социологическому опросу, который провела директор Центра уязвимых групп населения Калифорнийского университета в Сан-Франциско Марго Кушел, 84% жителей штата заявили, что считают бездомность очень серьезной проблемой.