"Приюты ужасов": в домах престарелых в Румынии пенсионеров избивали, морили голодом и бросили на стройплощадке

Правозащитники неоднократно сообщали властям о фактах насилия и ненадлежащего ухода в домах престарелых по всей Румынии. Фото: Shutterstock

В Румынии рутинная проверка домов престарелых привела к скандалу, который может стоить кресел многим министрам.

Сотни румынских стариков содержались в ужасающих условиях: их не кормили, меняли им подгузники раз в несколько дней, на телах людей были огромные пролежни и гематомы. Опасаясь проверок, которые неминуемо выявили бы переполненность заведения, руководство одного из таких домов вывезло 11 немощных людей и бросило их на одной из стройплощадок в пригороде Бухареста.

Рейду предшествовали десятки жалоб от правозащитников, неоднократно сообщавших властям о фактах насилия и ненадлежащего ухода (или полного его отсутствия) во многих домах престарелых по всей Румынии.

Уже в ходе первого визита в один из таких домов представители социальных служб обнаружили десятки истощенных пожилых людей, на телах которых были явные признаки физического насилия. Постояльцев избивали, принуждали к физической работе, им не давали положенные лекарства.

Румыны уже окрестили эти дома «домами ужасов». Все это напомнило похожую историю, случившуюся в Румынии в начале 1990-х. Тогда проверка детских домов показала аналогичные результаты, которые затормозили процесс принятия Румынии в Евросоюз.

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку потребовал продолжения расследования и пообещал принять жесткие меры в отношении виновных. Он считает, что проблема имеет системный и коррупционный характер.

- Я не пощажу негодяев, которые создали эти приюты ужаса. Такие злодеи, такая жестокость, такая бесчеловечность! Мы найдем всех госслужащих, которые вместо того, чтобы защищать немощных, продались дьяволу. – сказал он.

О случившемся стало известно в дни, когда президент Румынии Клаус Йоханнис принимал участие в очередном саммите НАТО. В Вильнюсе ему пришлось оправдываться перед Западом и признать, что скандал стал национальным позором румын.

- Виноваты все – кто знал и ничего не сделал, не уведомил, не вмешался. – считает румынский президент.

Йоханнис не стал комментировать сообщения о том, что правозащитники сигнализировали о бедственном положении постояльцев многих домов престарелых давно, но проверки не проводились, а доступ представителей НКО в приюты был заблокирован.

После скандала с домами престарелых подал в отставку Министр труда Румынии Мариус Будэй. Марчел Чолаку назвал поступком чести отставку Будэйя и отметил, что это естественная реакция политика в результате кризиса в любом государстве.