Половина россиян боятся домашних питомцев, которых выгуливают без поводка

21% опрошенных добавили, что животных на самовыгуле они не боятся, но такие питомцы их раздражают Фото: Shutterstock

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете самовыгула домашних собак и котов. Теперь выводить питомца на улицу можно только на поводке, исключение – специально отведенные площадки. Благодаря такому нововведению многие, наконец, вздохнули спокойно. Ведь, как оказалось, половина россиян боятся домашних собак и кошек, которых хозяева отпускают гулять без поводка. Об этого говорят результаты опроса сайта KP.RU.

11% опрошенных признались, что когда-то их кусали домашние животные, а хозяин при этом ничего не успевал сделать, и теперь они боятся любых животных без привязи.

У 39% страх безосновательный. Респонденты говорят, что просто боятся животных, их никто никогда не кусал, но мысли о том, что чужой питомец может накинуться на них или их детей на улице приводит в ужас.

Еще 21% опрошенных добавили, что животных на самовыгуле они не боятся, но такие питомцы их раздражают. Особенно, если животное может начать приставать к их любимцу или грязными лапами испортит одежду.

«Я боюсь за своего маленького и добродушного песика-старичка. Нам встречались на самовыгуле большие и невоспитанные собаки, которые нападают на всех подряд», - делится участница опроса.

Однако остальные россияне оказались противниками поводков. При этом больше всего их возмутило, что больше нельзя отпускать на самовыгул кошек. Разве же можно охотника посадить на поводок, удивляются 23% россиян.

«Поводок на кошку - это абсурд, кошка редко привыкает к нему, да вообще такой зверь очень редко нападает (если у нее не бешенство)», - говорит участница опроса.

«Кошки, наоборот, должны иметь возможность свободной охоты на мелкую живность», - соглашается другая.

«Котов бы не трогали. Благодаря им крыс и мышей нет, мало кто задумывается, сколько от кошек пользы», - кивает третий.

4% россиян также добавили, что не понимают, зачем нужен поводок для спокойных собак. Может, песик уже стар или просто меланхоличен, зачем же его держать на привязи, пусть спокойно себе гуляет во дворе, говорят участники опроса.

А 2% и вовсе заявили, что привыкли отпускать животных гулять свободно и ничего менять не собираются. В конец концов, это живые существа, им нужна свобода, а не клетки и привязь.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,5 тысячи человек.