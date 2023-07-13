«Взяли с поличным в ресторане»: в Москве задержан замминистра Минцифры России

В Москве задержан заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве задержан заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. Эту информацию сайту KP.RU подтвердили в Следственном комитете России.

- Мужчину подозревают в преступлении, связанном с коррупцией, - уточнили в ведомстве.

- Речь идет о взятке, - сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Центральный аппарат СК уже вышел с ходатайством в Басманный суд - Паршина просят отправить под арест до 12 сентября.

«Задержанный вчера замминистра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн (рублей, - Авт.) в одном из столичных ресторанов, - сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. - Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов».

На сайте Минцифры указано, что Максим Паршин является уроженцем подмосковных Мытищ. В 1998 году закончил МГУ, в 2008-м получил второе высшее образование в Московском институте международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA). Работал на различных должностях в Минэкономразвития, включая пост руководителя департамента. Был заместителем гендиректора «Почты России», затем - замом руководителя Федеральной службы по труду и занятости. На нынешнюю должность Паршина назначили в 2018 году.