Ничего восточного: назван актер, который сыграет Серкана Болата в русской адаптации «Постучись в мою дверь»

Среди поклонников турецких сериалов — а таких немало — никак не утихают споры вокруг российской адаптации популярного сериала «Постучись в мою дверь». Как только стало известно, что проект переснимут у нас, публика тут же принялась гадать, кто и какие роли сыграет. Чувствуя этот интерес, ТНТ и Okko, взявшиеся за адаптацию, начали порционно выдавать зрителю по несколько персонажей.

Фото: ТНТ

Первыми пошли наименее интересные — женские второстепенные героини (ну кто за ними следит в турецких-то сериалах?!): Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини Маши (в оригинале — Эда)

Фото: ТНТ

После авторы проекта сняли маску с еще одного второстепенного персонажа — родной тети главной героини. Ее сыграет Анна Невская («Сибирский цирюльник», «Дылды»).

— Сейчас трудно однозначно сказать каким получится мой персонаж, потому что мы только в начале пути, — интриговала артистка. — Вместе с творческой группой и режиссером ищем образ и характер. А каким он получится, судить зрителю. Ясно то, что для любимой племянницы моя героиня сделает все возможное и невозможное, чтобы та была счастлива.

Фото: ТНТ

Затем стало известно, что даже певец Влад Соколовский присоединился к сериалу. Ему доверили образ Олега — друга главного героя Сергея (Серкан — в оригинале), хотя пробовался голубоглазый блондин сразу на несколько ролей. В том числе и главную.

— Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега, — честно признался Влад. — Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой.

Затем интернет наводнили фейковые вбросы по поводу того, что главную роль отдали сыну главы «Газпром-медиа», в который и входит ТНТ, — Лео Канделаки. Действительно похожий на турка грузин попал в проект, но русский аналог Серкана играет не он. А, скорее всего, актер Театра Ленсовета Никита Волков.

Именно с ним появились как бы папарацционные кадры в сети, на которых видно, что Никита участвует в одной из сцен, судя по всему, российского сериала «Постучись в мою дверь» вместе с молодой актрисой Лианой Грибой («Монастырь», «Хрустальный»). Скорее всего, эта пара и сыграет нашу версию архитектора Серкана Болата и флористки Эды Йылдыз.

Лиана действительно напоминает турчанку разрезом глаз и контурами восточной внешности.

А вот Никита, ставший известным после интернет-сериала «Трудные подростки», едва ли даже отдаленно может быть схож с рыжим Керемом Бюрсином, прославившим образ Серкана Болата на весь мир — ему посвящают тату, стендап-выступления и печатают на футболках.

Впрочем, добиваться абсолютного визуального сходства создатели русской адаптации «Постучись в мою дверь», видимо, не собираются. За что им только можно выразить уважение.