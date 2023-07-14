Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США выступил против возможного вступления Киева в НАТО Фото: REUTERS

На Донецком направлении отбито 16 атак за сутки

«Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки отразила 16 атак противника в Веселом, Красногоровке, Северном, Новомихайловке и Марьинке в ДНР, нивелировав до 480 боевиков, 6 пикапов, три польские САУ Krab, гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Предтеченино. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила три атаки врага, уничтожив роту, четыре бронемашины, четыре пикапа, САУ «Акация», гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении пресекла две атаки на Ровнополь и Новодонецкое, а на Запорожском направлении - в Пятихатках и Работино. Противнику нанесен такой урон: до двух рот, танк, пять бронемашин, два автомобиля, британская САУ AS90 Braveheart, две гаубицы «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до взвода, два БТР, два автомобиля, гаубицу Д-20, и две САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении отправлены во тьму 70 «воинов света», бронемашина, три автомобиля и САУ«Акация» и «Гвоздика». Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 14 украинских беспилотников. Вот опять — 25.

ВСУ безуспешно пытаются закрепиться вокруг Антоновского моста

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, сообщил, что ВСУ постоянно перебрасывают мелкие группы в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, но их методично уничтожают. Сальдо заявил, что те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах». Губернатор назвал это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу». И это иллюзия обмана.

Трасса под Купянском взята под контроль

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что Вооруженные сил России взяли под контроль участок трассы Н 26 Чугуев - Старобельск - Меловое на Купянском направлении. ВСУ пользовались частью этого участка для снабжения бойцов на передовой и эвакуации раненых. Сейчас у националистов затруднена логистика, и группам иностранных наемников, отправленных на днях на Купянское направление, придется несладко.

Командир «Ахмата» сообщил о контроле над Клещеевкой

Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил, что Клещеевка под Артемовском в ДНР находится под полным контролем России. Алаудинов заявил: «Ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. Одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке» . По словам командира «Ахмата», Вооруженные силы Украины продолжают закидывать свои силы «в топку, но в конечном итоге все равно выдохнутся». Вдох-выдох — и на боковую.

Чехи шокированы желанием беженцев отдыхать на родине

Hlavnе sprаvy сообщает, что в Чехии шокированы тем, что украинских беженцы в июле-августе массово отправляются в отпуск на родину. Из которой они «бежали от конфликта». Все билеты на поезда и автобусы из Праги и других крупных чешских городов на Украину распроданы до конца августа. Многих чехов удивляет, что кто-то едет отдохнуть в зону боевых действий». Автор публикации Марек Курта задает закономерный вопрос: «Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем за счет пособия, которые получил в статусе беженца?» Все больше чехов считают, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». Сейчас в республике находятся около 320 тысяч беженцев с Украины. Это более трех процентов от населения страны. А пять выдержите? А десять?

Журналисты в Вильнюсе увидели настоящего Зеленского

Анна ван Денски, журналист издания Europe Diplomatic и член Международной ассоциации прессы в Брюсселе, рассказала о неприятных упреках, которые Зеленский высказал в адрес НАТО на встрече саммита альянса. По ее словам, многие участники саммита были поражены такими заявлениями. По мнению Ван Денски, у Зеленского сложилось впечатление, что весь мир должен быть ему благодарен за «битву со злом». Журналистка сравнила поведение президента Украины с «капризной примадонной». А лидеры стран НАТО, встречаясь с украинским лидером на совместном ужине в Вильнюсе, призвали его сохранять спокойствие после критики в адрес альянса. Дыши, Вова, дыши.

Кеннеди высмеял надежды Киева на НАТО

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США выступил против возможного вступления Киева в НАТО. Он считает это провокацией и потенциальной причиной открытой войны с Россией. Кеннеди уверен, что сейчас необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и работе над мирным решением, которое уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон. Ага, трагикомик так вас и послушал.

Активисты ЛГБТ всей душой преданы ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, ранее сменившего пол. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили: «ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к госизмене в форме оказания финансовой помощи ВСУ, направленной против безопасности России». Было установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, был волонтером правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" (иноагент) и администратором антироссийского информресурса. Он переводил деньги на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи ВСУ. Активисту ЛГБТ светит до 20 лет лишения свободы. Не рановато ли пол поменял?

Пытки российских военнопленных расследуют и виновных привлекут

СКР изучит сведения о пытках военнопленных в украинском плену и займется расследованием преступлений против мирного населения в ДНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях. В пресс-службе СК РФ сообщили: «Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений украинских националистов против мирного населения Донецкой Народной Республики и трех областей. Также будут изучены сведения, рассказанные российскими военнослужащими об издевательствах в украинском плену».

Евросоюз отправит Киеву своих инструкторов

El Pais сообщает, что власти Евросоюза готовы отправить на Украину своих военных инструкторов, когда это позволят обстоятельства. Издание, ссылаясь на внутренний документ европейской дипслужбы, информирует, что Брюссель хочет активнее содействовать в вопросе воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений странами ЕС, в том числе — ракет и истребителей. Также предполагается продление миссии ЕС по обучению украинских солдат в Польше. Миссию постепенно предполагается перевести на территорию Украины, когда, как отмечается в материале, «позволят обстоятельства».