Новое обмундирование делается в анатомическом крое и в камуфлированной расцветке

В российские войска, участвующие в спецоперации, начались централизованные поставки обновленной полевой формы. «КП» обратилась в Минобороны РФ с просьбой рассказать о новом «прикиде фронтовиков», как принимали такое решение, чем старая форма отличается от новой.

И вот какие ответы мы получили из военного ведомства.

ОПРОСЫ В БЛИНДАЖАХ

- Как возникла идея сделать обновку для бойцов?

- С самого начала СВО и руководство Минобороны, и наши специалисты по материально-техническому обеспечению регулярно бывали в войсках и прислушивались к мнениям солдат и офицеров о качестве обмундирования. Было немало, как говорится, идущих от жизни предложений и просьб.

Все они были систематизированы и доложены наверх. В итоге министр обороны принял решение о дополнительном обеспечении личного состава полевым обмундированием и обувью. В первую очередь - бойцов на линии боевого соприкосновения.

- Ну и как выполнялось распоряжение министра?

- Начали с разработки нового полевого обмундирования и обуви. Наши спецы в окопах и блиндажах, на боевых позициях проводили опросы бойцов, изучали их мнения - какая нужна полевая форма.

Главным было - внести в обмундирование такие изменения, которые позволяли бы людям комфортно выполнять боевые задачи.

И в итоге были разработаны и утверждены требования по совершенствованию обмундирования и обуви. Причем эта работа не прекращается и сегодня.

Боевая рубашка

ДЛЯ НОШЕНИЯ С БРОНЕЗАЩИТОЙ

- А чем это новое обмундирование отличается от полевой формы предыдущего поколения?

- Одна из основных особенностей обновленного обмундирования - это ее максимальная интеграция под ношение бронезащиты и боевой экипировки. Более удобными стали и головные уборы, летние фуражки и утепленные шапки. Они не доставляют дискомфорта при носке с бронешлемами.

Нагрудные и нарукавные карманы стали удобными и доступными при ношении бронезащиты. В области локтей и колен интегрирована защита суставов. У ткани повышена прочность на разрыв и паропроницаемость.

В состав летнего костюма введен новый предмет - рубашка боевая, предназначенная для ношения в жару.

Брюки костюма влаговетрозащитного

Новое обмундирование делается в анатомическом крое и в камуфлированной расцветке. Оттенков цветовой гаммы - семь. Это позволяет расширить маскирующие свойства и по временам года - весна-лето-осень, и по видам местности - лесистой, болотистой, степной, лесостепной, горно-лесистой, горно-пустынной и так далее.

Новая полевая форма легче даже по весу. И комфортнее при любой погоде. Она сохраняет защитные свойства даже после длительного воздействия снега и дождя.

В новой полевой форме использован принцип многослойности. Это позволяет комбинировать ее разные элементы в зависимости от погоды и боевой задачи.

Брюки костюма летнего

К ПРЕТЕНЗИЯМ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ

- Как бойцы на передовой оценивают новую форму?

- Мы получаем положительные отзывы. И внимательно прислушиваемся к новым пожеланиям и претензиям людей. Продолжаем совершенствовать обмундирование.

Куртка костюма летнего

Ботинки нескользящие, с микроклиматом

- С полевыми куртками, брюками и рубашками понятно. А с обувью как?

- Обувь изменилась в лучшую сторону и внешне, и по качеству. Стало больше ее видов. Участникам спецоперации поступают ботинки зимние, ботинки демисезонные, ботинки летние, кроссовки, сапоги резиновые утепленные.

Вся обувь - с нескользящей подошвой и с глубоким самоочищающимся протектором. Верхний слой подошвы из специального облегченного материала повышенной плотности - это нужно для прочности каркаса. Внутренняя подкладка (за исключением кроссовок) с высокой устойчивостью к истиранию и быстрой влагоотдачей. В ботинках - многослойная водонепроницаемая мембрана, которая одновременно обладает повышенной воздухопроницаемостью. Это обеспечивает микроклимат внутри обуви, всепогодную защиту и комфорт.

Куртка костюма влаговетрозащитного

А утепленные резиновые сапоги не только легче обычных, но еще и с антипрокольными стельками, которые защищают от колото-резаных травм стопы.

ПОЛНЫЙ ГАРДЕРОБ

Костюма отечественных четыре!

Что входит в комплект нового полевого обмундирования:

Шапка демисезонная (утепленная)

фуражка летняя

шарф зимний

шарф летний

костюм (куртка, брюки) утепленный,

костюм (куртка и брюки) ветроводозащитный,

костюм (куртка, брюки) демисезонный,

костюм (куртка, брюки, рубашка боевая) летний,

куртка флисовая,

белье (фуфайка, кальсоны) нательное флисовое,

белье (фуфайка, кальсоны) нательное облегченное длинное (специальное),

футболка,

трусы,

ботинки зимние,

ботинки демисезонные,

ботинки летние,

кроссовки летние,

сапоги резиновые (утепленные),

рукавицы утепленные,

ремень поясной специальный,

носки зимние и летние,

баул.

ПЕРВОЕ МНЕНИЕ

Отдельное спасибо за жесткие стельки

Григорий Кубатьян, военкор «КП»

На проблемы с формой было много жалоб в начале СВО. Самая главная - ее тогда просто не хватало. Не было нужных размеров, она была неудобной, не подходила по сезону. Кроме того, рвалась и пачкалась. Одно дело - форма армии мирного времени, другое - интенсивные боевые действия, когда выданный на несколько месяцев (по нормам - на полгода) камуфляж приходит в негодность за неделю штурмов и ползанья из окопа в окоп.

Обувь

Позже эту проблему удалось решить совместными усилиями Минобороны, волонтеров и самих бойцов, покупавших обновки в военторге. В результате многие на передовой ходят в форме разного покроя и расцветки, иногда даже в трофейной, натовской. Отличить своих бойцов от противника по внешнему виду порой невозможно, ситуацию спасают лишь белые и красные ленты на руках и ногах (у ВСУ они синие и желтые).

То, что командование всерьез занялось вопросом формы, - новость хорошая.

Из нововведений я, как военкор и в прошлом доброволец, успевший осенью 2022-го повоевать под Попасной и Соледаром, особо отмечу вот что:

Наколенники и налокотник

- Встроенную защиту колен и локтей. Потому что наколенники и налокотники на резинках, как у роллеров (а приходилось носить именно так), часто теряются, сползают, натирают на сгибах.

- Хорошо, что начали учитывать, что поверх формы обычно надет бронежилет, а за несколько часов (а то и дней) непрерывного ношения брони швы, карманы и пуговицы причиняют неудобство.

Фуражка летняя

- Отдельное спасибо за непромокаемую и дышащую обувь (так ли это, еще предстоит выяснить на практике!).

- И за жесткие стельки, защищающие подошву. Нет ничего глупее, чем «затрехсотиться» (загреметь в госпиталь) из-за обычного гвоздя или острого осколка под ногами.