Сергей Лукьяненко: Если бы СССР победил в холодной войне, человечество уже высадилось бы на Марс

Так, по версии нейросетей, могла бы выглядеть первая обитаемая советская база на Марсе... Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Когда СССР проиграл США холодную войну? В декабре 1991 года, после Беловежских соглашений, или в августе того же года - после попытки путча ГКЧП? А может быть, после падения Берлинской стены в 1989-м или еще раньше, 35 лет назад - в июле 1988-го, когда Михаил Горбачев на XIX партийной конференции объявил о политической реформе в стране, направленной на всеобщую демократизацию?

Историки до сих пор спорят, носило ли это поражение объективный характер, то есть было ли оно вызвано системным кризисом советского общества? Или же к развалу страны привели ошибки (а может быть, и сознательные диверсии) отдельных политических деятелей? Некоторые считают, что США к середине 1980-х сами находились в глубоком кризисе и если бы, например, Юрий Андропов правил дольше или перестройка не шла по радикальному сценарию, то мы бы сейчас жили совсем в другом мире. В каком именно? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к одному из лучших фантастов нашей страны Сергею Лукьяненко.

Сергей Лукьяненко.

СИСТЕМУ НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ, НО...

- СССР действительно мог победить в холодной войне, - сразу заверил нас писатель. - Но для этого стране надо было измениться. При правильном проведении реформ мы бы пошли по тому же пути, что и современный Китай: политическая система и общая структура общества были бы сохранены. Но при этом была бы и частная собственность, особенно на уровне малого и среднего бизнеса, и плюрализм мнений, но не такой радикальный, как во время гласности, что итоге погубило страну.

Был ли шанс победить США без реформ, при сохранении условной «брежневской» модели? Сергей Лукьяненко считает, что даже если каким-то чудом это бы и произошло, то плоды этой победы мы бы быстро растеряли.

- В последние годы своего существования советский строй в определенной степени закостенел и не развивался. А без развития рассчитывать на лидерство в мире невозможно, - отметил собеседник «КП».

ВПЕРЕД, В КОСМОС!

Одним из самых печальных последствий распада Союза стало забвение многих перспективных советских научных разработок, опережавших свое время. Вполне возможно, если бы СССР вышел из гонки победителем, уровень научного развития мира сейчас был бы совсем иным.

- Уверен, что мы уже сейчас осваивали бы Марс. Советские космические технологии находились на недосягаемом уровне и могли бы с тех пор совершить еще рывок вперед, - считает Лукьяненко.

Считается, что Советский Союз отставал от Запада в технологиях связи, таких как интернет и сотовая связь. Но на самом деле и здесь были прорывные решения, которые могли бы быть реализованы в случае сохранения СССР.

Одним из самых амбициозных проектов была Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации на основе ЭВМ. Ее автор - академик Виктор Глушков. Масштабы программы были огромны - планировалось построить множество вычислительных центров по всей стране и соединить их линиями связи. Сначала речь шла об обмене информацией между госорганами, а в дальнейшем можно было бы перейти и на сеть для обычных граждан.

Была в СССР и технология, напоминавшая современную сотовую связь. Например, система «Алтай», которая была введена в эксплуатацию раньше американского аналога, правда, на основе других технологий. Так что без мобильной связи на основе своих разработок мы бы не остались.

«КРАСНЫЙ» СМАРТФОН И ОЛИМПИАДА В ТБИЛИСИ

Альтернативная история мира, в котором СССР победил бы США, не раз была рассмотрена в художественных книгах и фильмах. Один из таких сценариев описан в романе «Гладиатор» писателя Гарри Тертлдава (опубликован в 2007 году, действие романа происходит в конце XXI века). По сюжету Джон Кеннеди дал слабину во время Карибского кризиса и позволил советским ракетам остаться на Кубе. В результате вскоре вся Латинская Америка стала коммунистической, а Штаты рухнули под тяжестью экономических проблем. В конце концов коммунистическую идеологию принимают даже такие европейские страны, как Италия и Франция. Действие романа происходит в Милане - итальянском городе, на улицах которого снуют советские «Волги», гэдээровские «Трабанты» и американские «Вокермобили» (рабочий автомобиль - англ.). Все учат русский язык и ходят на собрания местного аналога комсомола. А перед миланским кафедральным собором установлен памятник Владимиру Путину, которого считают одним из трех великих советских лидеров наряду с Лениным и Сталиным.

...а это советская Москва в 2100 году. Опять же по версии искусственного интеллекта. Как видно, коммунистическая идеология не помешала бы строить футуристические соборы.

Российские фантасты тоже не раз размышляли о возможном будущем Страны Советов в XXI веке. Есть даже роман «Спасти СССР! «Попаданец» в пенсне» о Лаврентии Берии, попадающем в 90-е годы в Россию и возрождающем Советский Союз. Можно вспомнить сериал «Обратная сторона Луны-2», в котором СССР США вернул Аляску, а за рубль дают полтора доллара.

В сериале «Чернобыль: Зона отчуждения» школьники из 2013 года отправляются в 1986-й и, меняя историю, возвращаются в свое будущее. Организация Варшавского договора, правда, все равно распалась, но СССР выстоял, советские ученые изобрели «красный» смартфон, ничем не хуже, чем у Стива Джобса. Да и Олимпиаду мы тоже провели - только не в 2014-м в Сочи, а в 2010-м в Тбилиси.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Искусственный интеллект:

А меня бы, возможно, не было

Конечно, люди, даже известные футурологи, необъективны в своих фантазиях. В американских книгах будущее с победившим СССР представляют, как правило, мрачной антиутопией. А в российских, наоборот, чуть ли не тем самым светлым завтра, что когда-то обещали при Хрущеве. Поэтому «Комсомолка» решила обратиться к независимому арбитру - искусственному интеллекту, а именно программе ChatGPT 4.0. Вот какую картину нарисовал алгоритм.

- Каким был бы мир, если бы СССР победил США и остался единственной сверхдержавой?

- Вот некоторые возможные последствия. Во-первых, коммунизм стал бы доминирующей идеологией по всему миру. Во-вторых, в орбиту СССР попала бы не только Восточная Европа, но и многие страны Латинской Америки, Азии и Африки. В-третьих, появились бы новые формы глобального соперничества, многие страны бы не смирились с диктатом СССР и постарались бы бросить ему вызов. В-четвертых, СССР мог бы взять лидирующую роль в освоении космоса, и в частности, в пилотируемых проектах на Луну и Марс.

- Какие технологии, кроме космических, получили бы большее развитие в случае победы СССР?

- СССР мог бы сосредоточиться на развитии энергетических технологий, особенно ядерной и термоядерной энергетики. Кроме того, победа Советского Союза могла бы способствовать дальнейшему развитию военных и околовоенных технологий, включая авиацию, ракеты, радары и криптографию. И наконец, большее развитие получили бы фундаментальные науки, такие как математика, физика, биология и химия.

- А какие технологии мы бы меньше использовали?

- Вероятно, было бы замедлено развитие технологий глобального интернета, искусственного интеллекта и генной инженерии.