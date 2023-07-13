Герой спецоперации «Z» рядовой Лычко нанес неожиданный удар врагу

Рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ПЕРВЫМ ВВЯЗАЛСЯ В БОЙ С ДИВЕРСАНТАМИ

Рядовой Дмитрий Пилиховский

«Рядовой Дмитрий Пилиховский находился в составе боевого дозора, выполнявшего патрулирование оборонительных позиций российских войск. В ходе патрулирования Дмитрий заметил скрытное передвижение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении наших войск. Пилиховский незамедлительно сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, вступил в бой с вражеской ДРГ. В ходе боя лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем боевиками. Получив осколочное ранение ноги, не покидая поля боя, Пилиховский продолжил отражать атаку националистов. Группа противника была уничтожена. После завершения боя рядовому Пилиховскому была оказана необходимая медицинская помощь и организована его эвакуация в безопасный район».

ОТБРОСИЛ ПРОТИВНИКА НА ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ

Младший сержант Кирилл Татаренко

«Командир отделения младший сержант Кирилл Татаренко в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. С целью вернуть утраченные ранее позиции противник после артиллерийской подготовки при поддержке бронетехники перешел в наступление. Татаренко занял оборону в составе подразделения и вступил в бой. В ходе боя Кирилл лично уничтожил метким выстрелом из ручного гранатомета одну боевую машину пехоты противника с экипажем. При смене огневой позиции в результате минометного обстрела Татаренко получил осколочные ранения, однако несмотря на это, оказав себе первую помощь, продолжил вести бой. Понеся существенные потери в живой силе и технике, враг отступил. Благодаря личному мужеству и самоотверженности младшего сержанта Кирилла Татаренко удалось сдержать наступление противника и отбросить его на исходные рубежи».

Рядовой Николай Лычко

НАНЕС ВРАГУ НЕОЖИДАННЫЙ УДАР

Рядовой Николай Лычко

«В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, удерживаемого подразделением в составе, которого находился рядовой Николай Лычко. Быстро оценив обстановку, Николай скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, Лычко несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Пехота противника, лишившись поддержки бронетехники и находясь под плотным огнем отделения Николая, в спешке отступила. Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Николая Лычко противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны. В результате танкового обстрела получил осколочное ранение. Несмотря на это продолжил вести бой и только после отражения атаки был эвакуирован в безопасный район».