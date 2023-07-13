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Политика13 июля 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» рядовой Лычко нанес неожиданный удар врагу

Воин с подразделением скрытно подкрался во фланг к наступающему противнику и несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко

Рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ПЕРВЫМ ВВЯЗАЛСЯ В БОЙ С ДИВЕРСАНТАМИ

Рядовой Дмитрий Пилиховский

«Рядовой Дмитрий Пилиховский находился в составе боевого дозора, выполнявшего патрулирование оборонительных позиций российских войск. В ходе патрулирования Дмитрий заметил скрытное передвижение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении наших войск. Пилиховский незамедлительно сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, вступил в бой с вражеской ДРГ. В ходе боя лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем боевиками. Получив осколочное ранение ноги, не покидая поля боя, Пилиховский продолжил отражать атаку националистов. Группа противника была уничтожена. После завершения боя рядовому Пилиховскому была оказана необходимая медицинская помощь и организована его эвакуация в безопасный район».

ОТБРОСИЛ ПРОТИВНИКА НА ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ

Младший сержант Кирилл Татаренко

«Командир отделения младший сержант Кирилл Татаренко в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. С целью вернуть утраченные ранее позиции противник после артиллерийской подготовки при поддержке бронетехники перешел в наступление. Татаренко занял оборону в составе подразделения и вступил в бой. В ходе боя Кирилл лично уничтожил метким выстрелом из ручного гранатомета одну боевую машину пехоты противника с экипажем. При смене огневой позиции в результате минометного обстрела Татаренко получил осколочные ранения, однако несмотря на это, оказав себе первую помощь, продолжил вести бой. Понеся существенные потери в живой силе и технике, враг отступил. Благодаря личному мужеству и самоотверженности младшего сержанта Кирилла Татаренко удалось сдержать наступление противника и отбросить его на исходные рубежи».

Рядовой Николай Лычко

Рядовой Николай Лычко

НАНЕС ВРАГУ НЕОЖИДАННЫЙ УДАР

Рядовой Николай Лычко

«В ходе отражения наступления противника, усиленного бронетехникой, возникла угроза прорыва обороны на рубеже, удерживаемого подразделением в составе, которого находился рядовой Николай Лычко. Быстро оценив обстановку, Николай скрытно выдвинулся во фланг наступающего противника. Дождавшись подхода бронетехники к рубежу уверенного поражения из штатных противотанковых средств, Лычко несколькими точными выстрелами поджег две единицы бронетехники. Пехота противника, лишившись поддержки бронетехники и находясь под плотным огнем отделения Николая, в спешке отступила. Благодаря уверенным и грамотным действиям рядового Николая Лычко противник понес значительные потери, а удерживаемые рубежи обороны не были прорваны. В результате танкового обстрела получил осколочное ранение. Несмотря на это продолжил вести бой и только после отражения атаки был эвакуирован в безопасный район».

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