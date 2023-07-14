Загремела в больницу из-за переутомления: что известно о состоянии здоровья актрисы Татьяны Васильевой

Актриса Татьяна Васильева. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Рано утром 14 июля 76-летняя Татьяну Васильеву на скорой увезли в больницу. Ночью у народной артистки закружилась голова, она чуть не упала у себя дома. Сперва выпила таблетки - не помогло, потом вызвала скорую, которая забрала артистку в больницу в 4 утра. Как пишут СМИ, врачи обнаружили проблемы с питанием головного мозга, из-за чего уменьшилось кровоснабжение сосудов, которые насыщают мозг кислородом. На медицинском языке это называется синдромом вертебробазилярной артериальной системы.

Такое состояние чревато внезапным обмороком. Действительно, в начале июня из-за головокружения актриса упала на улице. Тем не менее спустя пару недель она села в самолет и улетела на гастроли. В начале июля она выходила на сцену с Ефимом Шифриным в Есентуках. Не секрет, что Татьяна Васильева – стахановка антрепризного движения. Постоянно колесит по стране и играет спектакли. Актриса очень много работает, себя не щадя, чтобы содержать большую семью. Возможно, проблемы со здоровьем связаны с переутомлением Татьяны Григорьевны, которая после сегодняшних приключений с вызовом скорой, все-таки решила немного отдохнуть. Впереди - большая работа по вводу в два спектакля театра «Ленком». Васильева будет играть в спектаклях «Женитьба» и «Шут Балакирев» в очередь с актрисой Татьяной Кравченко.

Врачи оценили состояние народной артистки как средней тяжести.