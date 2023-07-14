«Идет самоуничтожение национальной гордости»: россиянка, живущая во Франции, рассказал о Дне взятия Бастилии и отношении к русским

В преддверии отмечаемого сегодня во Франции Дня взятия Бастилии KP.RU поговорила с Анастасией Буржуа, которая с 2015 года живет во Франции. Фото: Личный архив

В преддверии отмечаемого сегодня во Франции Дня взятия Бастилии KP.RU поговорила с Анастасией Буржуа, которая с 2015 года живет во Франции. Анастасия в свое время пять лет проработала журналисткой в «Комсомолке», изучала французскую историю на истфаке МГУ, затем перебралась во Францию, открыла собственную языковую школу. В откровенном интервью она рассказала, в каком состоянии Пятая республика отмечает ныне свой главный национальный праздник.

- Что для французов значит День взятия Бастилии?

- На самом деле, исторический смысл праздника для обычных французов давно утерян. Это просто выходной день, когда можно отдохнуть, выбраться на барбекю, посмотреть салют. Никакой идеологии.

Более того, Франция сейчас переживает определенный кризис идентичности. За вывешенный французский флаг тебя могут назвать националистом. Все больше насаждается чувство, что стыдно быть французом.

Еще 10 лет назад такого не было. К сожалению, идет самоуничтожение национальной гордости. Связано это, прежде всего, с большим притоком иммигрантов, потому что к их истории это не имеет никакого отношения.

- А сами-то французы хорошо знают свою историю?

- Если посмотреть французский курс истории, там будет большая часть, посвященная колонизации. Франция будто постоянно извиняется — за Африку, за режим Виши во время Второй мировой. Вместо того, чтобы говорить о том, где Франция блистала, акцент делается на эпизодах, где она была неправа. Если говорить про 14 июля, то в школах в это время уже каникулы и поэтому о значимости этой даты с детьми особо не говорят.

- Возможно ли в стране появление движения «Сделаем Францию снова великой» по образцу кампании Трампа?

- Здесь это, скорее, негативно воспринимается. Взять того же Эрика Земмура (публицист, кандидат в президенты Франции в 2022 году. - Ред.). Когда он говорил «Хватит стыдить Францию. Это прекрасная страна с великой историей!», его за это называли фашистом. Сама идея о величии Франции не в почете. Мол, как мы можем быть великими, когда у нас и колонизация, и генерал Петен, и всё остальное.

- В каком состоянии Франция подходит к празднику в этом году - после массовых протестов против пенсионной реформы, погромов из-за убийства полицейскими юноши-иммигранта?

- Французы вообще после пандемии пребывают в состоянии «что еще с нами произойдет?». По поводу пенсионной реформы мнения разнятся, но все сходятся в том, что проведена она была безобразно и, мягко говоря, недемократично. Что касается последних беспорядков, которые устраивали, в первую очередь, несовершеннолетние дети иммигрантов, французы в шоке от того, что их гнев был направлен не только против полицейских, это был вызов государству. Эти молодые люди, живущие во Франции и получившие здесь образование, нападают на мэрии, крича, что Франция — их враг.

- Насколько последние события раскалывают французское общество?

- Раскол в обществе довольно сильный. Я замечаю это даже внутри семьи. Но слушая рассказы бабушек и дедушек моего французского мужа, я вижу, что и 60-е годы было так же, когда за одним семейным столом собирался весь спектр - от коммунистов до голлистов. Разные политические мнения — присущее для истории Франции явление, но раньше вопрос правых или левых взглядов был скорее экономическим, а сейчас он вышел в социальную и даже этническую плоскость.

В последние годы появилось то, что французы называют camp de bien («лагерь добра»). Раньше ты мог быть левым или правым, но никто не считал тебя за это вселенским злом. А явление, когда есть некие идеи добра, а все остальные — зло, довольно новое. Этот выход из политической плоскости в нравственную действительно раскалывает общество, и такой раскол намного опаснее.

- Есть ли во Франции понимание, куда движется их страна?

- Трудно говорить об общем векторе, потому что французские деревни или места обитания буржуазии и условный Сен-Дени (криминальный пригород Парижа. - Ред.) — это две разные страны с разным социальным и национальным составом.

Многие местные политики и ученые давно говорят о референдуме. Французский философ Мишель Онфре в недавнем вступлении предложил: «Давайте поговорим! Спросите меня, на что должны идти мои налоги, какие войны должна вести Франция». Но никакого диалога нет, только выборы считаются некой формой диалога с народом.

Президент Макрон в данном случае не является объединяющим фактором. Он выступает как третья сила между правыми и левыми, претендуя на то, чтобы всех объединить, но только вносит еще больший раздор: те, кто были справа, становятся еще правее, а левые — еще левее.

- А как вообще французы относятся к Макрону?

- Макрон был выбран как меньшее зло. У меня очень мало знакомых, которые искренне голосовали за него, они голосовали скорее против Ле Пен. И мы снова приходим к категориям добра и зла, которым не место в политической дискуссии.

- Что рядовые французы думают о русских, изменилось ли отношение к нам после начала СВО?

- Французы абсолютно адекватно общаются, я не вижу никаких ухудшений. Наоборот, мне и моим знакомым часто звонили и спрашивали: все ли в порядке и не обижают ли нас.

Да, некоторая русофобия есть. Банки блокировали счета русским - даже тем, кто живет здесь давно. Открыть новый счет с российским паспортом тоже довольно сложно. Но здесь речь не столько о французах, сколько о политике государства и ЕС.

- А что французы вообще знают о России и русских?

- Если мы говорим про восприятие народа, то Россия прежде всего ассоциируется с литературой. Здесь есть большое уважение к русской культуре и русским как носителям этой культуры.

Есть и стереотип о бедном народе, живущем при диктатуре. Когда я рассказываю, что в Москве инфраструктура лучше , чем в Париже, и интернет в метро, они приходят в шок.

Существует и противоположное мнение: среди русских много толстосумов, не считающих деньги. Французы привыкли, что в «Галери Лафайет» (торговый центр в Париже с люксовыми брендами. - Ред.) полно богатеев из России.

Еще одно популярное клише — красота русских женщин. Но, слава Богу, представление о том, что они приезжают сюда исключительно в поисках мужа-француза, ушло в прошлое.

СПРАВКА «КП»

14 июля во Франции отмечается День взятия Бастилии - тюремной крепости, которая служила символом абсолютной монархии и произвола власти. Этот день знаменует начало революции и ее ценности - свободу, равенство и братство, на которых основана Французская республика. В этот день в Париже проходит традиционный военный парад с участием президента, по всей стране организуются праздничные гуляния и церемонии.