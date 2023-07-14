Татьяну Васильеву перевели в отделение интенсивной терапии: состояние 76-летней актрисы внезапно ухудшилось

Актрису Татьяну Васильеву перевели в отделение интенсивной терапии Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Неотложку вызвала дочь Татьяны Васильевой - Елизавета, а в больницу её сопровождал сын Филипп. Скорая забрала артистку из дома в 4 утра. Васильева жаловалась на головокружение. Врачи обнаружили проблемы с питанием головного мозга, когда уменьшается кровоснабжение сосудов и насыщение мозга кислородом. На медицинском языке это называется синдромом вертебробазилярной артериальной системы.

Это состояние чревато внезапными обмороками. Действительно, в начале июня актриса из-за головокружения упала на улице. Тем не менее спустя пару недель улетела на гастроли. В начале июля она выходила на сцену с Ефимом Шифриным в Есентуках. Татьяна Васильева – стахановка антрепризного движения. Очень много работает, себя не щадя, чтобы содержать свою большую семью. Возможно, проблемы со здоровьем связаны с переутомлением Татьяны Григорьевны. Впереди её ждет большая работа - ввод в два спектакля театра «Ленком». Васильева будет играть в «Женитьбе» и «Шуте Балакиреве» в очередь с актрисой Татьяной Кравченко.

Рано утром Татьяне Васильевой дозвонились журналисты. Она сообщила, что с ней всё в порядке. Мол, врачи оценили её состояние как средней тяжести.

Но потом появилось сообщение, что самочувствие 76-летней актрисы внезапно ухудшилось.

Васильева по-прежнему находится в больнице в отделении интенсивной терапии, подтвердили "КП" в клинике. Она в сознании.