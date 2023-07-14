В Европе церкви переделывают в ночные клубы и площадки для скалолазания

Июньский отчет Конфедерации немецких епископов шокировал всю Германию. Выяснилось, что только в 2022 году более полумиллиона жителей (или 2,5% всех прихожан) страны покинули лоно католической церкви. Фото: Shutterstock

Июньский отчет Конфедерации немецких епископов шокировал всю Германию. Выяснилось, что только в 2022 году более полумиллиона жителей (или 2,5% всех прихожан) страны покинули лоно католической церкви. Такими темпами к 2060 году по всей стране закроются около 40 тысяч католических приходов и монастырей. Уже сейчас многие из них вынуждены объединяться и сокращать персонал священнослужителей. Справедливости ради, помимо 20-миллионной общины католиков в Германии еще примерно столько же людей причисляют себя к лютеранам. Но и там ситуация лишь немногим лучше.

Еще в 2021 году в отчете CNA Deutsch отмечалось, что каждый третий прихожанин в Германии раздумывает над отречением от церкви. Пожилые немцы ссылались на педофильские скандалы, связанные с церковнослужителями, а молодым людям не нравилась обязанность платить налог за свою веру. Действительно, в Германии согласно Веймарской конституции, принятой еще в 1919 году, религиозные организации должны финансироваться их членами. Таким образом, немецкие христиане платят 2-3% от своего задекларированного дохода на содержание своих приходов.

Это процесс хорошо отлажен и автоматизирован. Когда немец крестится в католической церкви, он не только вносится в ее книгу, но и регистрируется как верующий в местном правительстве. Как только он начинает работать и платить подоходный налог, государство автоматически изымает и церковный сбор. Этот платеж перераспределяется соответствующей епархии, правда, с небольшой «комиссией», взимаемой государством за «содействие». Среднестатистический немец платит церковный сбор в размере 350 евро в год. Исходя из этой цифры, католическая церковь в Германии в прошлом году потеряла 183 миллиона евро (более 18 миллиардов рублей).

Аналогичные тенденции фиксируются и в других странах Запада. К пример, по последнему исследованию, лишь 10% бельгийцев регулярно посещают церкви. Чтобы хоть как-то замедлить отток прихожан бельгийские власти предложили нетрадиционное решение: придать новую жизнь храмам за счет дополнительных функций.

– У нас есть пивоварня в храме, гостиница в храме, культурный центр в храме, библиотека в храме. Таким образом, у нас есть много новых предназначений для религиозных сооружений, – рассказал мэр Мехелена Барт Сомерс.

А в некоторых случаях здания средневековых церквей полностью отдают под новые объекты. По мнению бельгийских властей, такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, это позволяет физически сохарнить церковные здания, являющиеся памятниками архитектуры. Во-вторых, это создает новые возможности для развития туризма.

Так, бывшая францисканская церковь в Мехелене превратилась в роскошный отель Martin’s Patershof, где среди витражей провел свою первую брачную ночь популярный певец Stromae. Изголовья кроватей в номерах специально напоминают органные трубы, а шведские завтраки подают в бывшем помещении церковного алтаря.

В Брюсселе ночной клуб Spirito занял помещение англиканской церкви и в качестве своего логотипа использует изображение священника, целующего монахиню. Рядом стоит церковь Святого Антония Падуанского, превратившаяся в клуб скалолазания Maniak Padoue, где разноцветные опоры для рук и ног на стене теперь конкурируют с витражами.

В США за последние 25 лет в церковь полностью перестали ходить 40 миллионов человек (почти 15% населения страны), сообщает издание «Нью-Йорк Таймс». Этот процесс получил название «расцерковление». Впрочем, многие из этих людей говорят, что не перестали полностью верить в высшие силы и перешли на другие духовные практики, например, медитацию или просто молитву в домашних условиях. Потерю интереса к официальной церкви они объясняют, как правило, излишне консервативными правилами священников, не соответствующих прогрессивным ценностям, якобы существующей в церкви культурой осуждения и теми же многочисленными историями в англоязычных СМИ о сексуальных скандалах с пасторами.