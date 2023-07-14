Обнаружены звезды, которых нет в современной Вселенной: Они питаются энергией из другого мира

Невероятное открытие сделал космический телескоп Уэбба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черные звезды – это не про фантастическое кино, и не про корабль злых пришельцев. Такие звезды питаются темной материей – а она с нами не взаимодействует практически никак, и принадлежит иному миру. Космический телескоп Джеймса Уэбба неожиданно обнаружил такие объекты. В далеком прошлом: в современной Вселенной их больше нет. Но, рассматривая свет с окраин мироздания, телескоп заглянул на миллиарды лет назад, и увидел самые странные вещи, которые когда-либо наблюдали астрономы.

НЕ ТАКИЕ, КАК СОЛНЦЕ

Мы не до конца понимаем, как «работает» Солнце. Но факт, что оно наше, свое, и мы рано или поздно во всем разберемся, потому что силу, заставляющую дневную звезду светить, можно воспроизвести и в лаборатории.

Прошли времена, когда думали, что на Солнце горит уголь (в XIX веке подсчитали, что такая груда угля выгорит за 30 тысяч лет, и задумались – уже знали, что Земля древнее). Теперь ученые говорят, что Солнце – это по сути замедленный ядерный взрыв. Взрыв, который длится миллиардами лет. Термоядерная реакция. Все действо происходит в самой глубинной, центральной части дневного светила. Там – колоссальные давления и температуры.

Затем излучение начинает долгое, около миллиона лет, путешествие к поверхности. «Тот самый фотон», который появился внутри, мы никогда не увидим. Один фотон превращается в другой, другой в третий… Наконец свет улетает прочь, в космос – и поверхность, кипящая плазма, которую мы видим на дневном небе, и которая кажется нам ослепительной, на самом деле нагрета всего до 6 тысяч градусов (а не до миллионов, как в центре).

Черная звезда делает все то же самое. Но сжигает не нашу материю, а темную материю. Которая как бы есть – ну, или мы думаем, что есть. Но как бы и нет. Она не из нашего мира. То есть такие звезды – мостики между мирами. Они берут силу «оттуда», и превращают его в свет нашего мира.

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ЧЕРНОТА

Вы уже поняли, что, вопреки названию, черные звезды светятся. Черными их назвали из-за источника свечения – из-за темной материи.

До последних дней все, о чем мы сейчас говорим, было теоретическими построениями, гипотеза на гипотезе, шаткая пирамида гипотез. Благодаря открытию космического телескопа, домыслы стали фактами.

Итак, темная материя пронизывает все. Она прямо сейчас со скоростью не менее 500 километров в секунду проносится сквозь ваши тела. Но она вообще никак не взаимодействует с нами, и мы не можем ее заметить ни глазами, ни приборами.

Одно исключение: если темной материи очень много, она начинает слегка искривлять траектории галактик. Это заметно только на больших временных отрезках. Нужны очень тщательные наблюдения. Именно так, созерцая пути галактик, мы и поняли, что она существует. И не просто существует: ее больше, намного больше, чем той материи, из которой мы состоим, которой живем и дышим.

И, конечно, темная материя содержит в себе колоссальную энергию. Но взять ее мы и вообще существа нашего мира не могут. Это все равно, что предлагать кошке фрукты. Лакомство – вот оно, но для кошки не существует.

РАЗМЕРОМ С ГАЛАКТИКУ

В далеком 2007 году трое астрофизиков из США предположили, что в далекие-далекие времена непроходимого моста между нашей и темной материей не было. И темная материя вполне могла образовывать звезды, и давать энергию их свечению.

Итак, мы имеем звезды, обычные звезды, которые светят, однако, не ядерной реакцией, а буквальным превращением темной материю в наш, привычный свет.

Но обычные ли такие звезды? Расчеты показали, что это должны быть огромные звезды. Издалека они должны напоминать целую галактику. И именно такие «галактики», которые на самом деле звезды, и обнаружил телескоп Уэбба прямо на окраине Вселенной (а значит, в далеком прошлом). Блестящее подтверждение теории наблюдениями.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ

Многое стало ясным, но еще больше – неясным.

Таинственные черные звезды на самом деле очень напоминают нашу Галактику, которая Млечный путь и в которой мы живем. У них тоже есть рукава, выбросы вещества, как у нашей Галактики. Астрономы знают, что существуют галактики как наша, с рукавами, их называют спиральными, но есть и другие, сферические, еще есть неправильные. И казалось, ну, так природа решила. Где такая форма, где другая.

Недавно обнаружили, что в нашей Галактике и вообще в спиральных галактиках темная материя есть, а в сферических галактиках ее нет. Занятно, но неясно, отчего так.

А теперь понятно. Наша Галактика – это и есть черная звезда, только громадная, и состоящая сама из множества звезд. Недаром мы по форме – как те, настоящие черные звезды, которые из далекого прошлого. Отсюда следует, что очень многие вещи в нашей жизни должны диктоваться темной материей.

Много странного вокруг. Необычные результаты получают физики, но в основном помалкивают. Странные вещи видят люди, называя их НЛО или призраками. Не проявления ли это темной материи?

Ответа нет, мы пока просто задаем вопросы. Но уже понятно, что в принципе перебраться на ту сторону бытия можно. Если есть (были?) звезды, которые превращают «ту» энергию в нашу, то, может, можно «нашу» энергию (и вещество!) преобразовать в «ту» и там побывать? Что мы там увидим? Мы не знаем.

Вот такое революционное открытие в астрономии – и не только.