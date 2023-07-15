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Экономика15 июля 2023 4:00

Олигархи тоже плачут: на Фридмана в Лондоне надели наручники, а Абрамович лишился половины состояния

Российские олигархи рассказали, как им живется на западе под санкциями
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Пьедестал среди разбогатевших занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За полгода он стал богаче на $4,8 млрд. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Пьедестал среди разбогатевших занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За полгода он стал богаче на $4,8 млрд. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Не любят у нас олигархов! Нет ничего отраднее для многих, чем почитать о страданиях миллиардеров. А они (страдания) - вовсе не вымысел, олигархи тоже плачут. Впрочем, не все.

Но давайте по порядку. Начнем все же за здравие.

Больше всех разбогател Алекперов

За первое полугодие 2023-го суммарное состояние 24-х самых богатых россиян выросло на $16,5 млрд и достигло $289 млрд. И никакие санкции не помеха! Такие данные приведены в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 самых богатых людей мира. При составлении рейтинга учитываются не суммы на банковских счетах миллиардеров и их имущество, а стоимость акций компаний, которыми они владеют (или доходы от их продажи).

Как водится, в самом большом выигрыше оказались сырьевые магнаты. С начала года акции многих нефтяных, газовых и металлургических гигантов заметно подорожали. Пьедестал среди разбогатевших занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За полгода он стал богаче на $4,8 млрд. В результате его состояние достигло $20,2 млрд. Скорее всего, на стоимость его акций повлияла и прошлогодняя сделка: ушедшая из России компания Shell продала свои 400 автозаправок именно «Лукойлу».

«Серебро» в рейтинге взял основной акционер «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние выросло на $3,22 млрд и достигло $23,1 млрд. Замыкает тройку разбогатевших олигархов еще один совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Он прибавил к своему состоянию $1,73 млрд. Впрочем, пока на фоне других олигархов он все еще смотрится скромно. Его состояние составляет $7,6 млрд.

Самым богатым среди российских миллиардеров оказался владелец «Норникеля» и «Интерроса» Владимир Потанин. Впрочем, его капиталы с начала года наоборот оскудели почти на $29 млн. Но, право, стоит ли миллиардеру расстраиваться из-за потери нескольких десятков миллионов? Общее состояние Потанина составляет 28,5 млрд.долл. Это 50-е место в мировом рейтинге.

28 февраля Брюссель внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

28 февраля Брюссель внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Может, мне убирать самому дом?»

Всех перечисленных выше олигархов объединяет одно – они живут в России. А вот многим богачам, уехавшим из страны, не позавидуешь. Напомним, 28 февраля Брюссель внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне.

Европейским компаниям и банкам запрещено любое экономическое взаимодействие с подсанкционным лицом, а также принадлежащими ему компаниями. Их зарубежные «владения» заморожены.

Пожалуй, самая драматичная история сложилась у Михаила Фридмана. В декабре в ходе обыска в лондонском доме бизнесмена на него надели наручники. Власти проводили расследование – Фридмана подозревали в отмывании денег и уклонении от санкций. В частности, превышении установленного Лондоном лимита на расходы в 2,5 тысячи фунтов в месяц.

Позже власти признали, что ордер на обыск был выдан с ошибками. Но осадочек, как говорится, остался. Как заявил адвокат Фридмана, жизнь миллиардера «была разрушена» из-за санкций, введенных против него. По его словам, аргументы ЕС о введении санкций «ни на чем не основаны».

В 2022 году Фридман входил в топ-20 богачей Великобритании. Но из-за санкций доступ к его личному состоянию в размере $11,8 млрд оказался фактически заморожен. Бизнесмен жаловался на катастрофическую нехватку средств и невозможность даже расплатиться с прислугой. Интересно, что счета прислуги Фридмана британские власти тоже заморозили. Хотя это граждане Литвы, Украины, Молдавии и Польши.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», - заявил Фридман журналистам.

Партнеру Фридмана по «Альфа-Групп» Петру Авену повезло больше. Вначале, как и Фридману, ему разрешили тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. В октябре британский Минфин согласился разблокировать наличные на общую сумму 1,16 млн фунтов стерлингов со счетов Авена. К тому же ему ежемесячно выделяют 60 тысяч фунтов (почти $70 тысяч) на повседневные траты.

«Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, теперь в руинах. Разрешат ли мне теперь нанимать уборщицу или водителя? Я ведь не умею водить сам... Может, будет водить моя падчерица? Мы не знаем, как выжить», - заявил Авен в интервью Financial Times в марте 2022 года.

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко с 2009 года живет с семьей в Швейцарии. Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко с 2009 года живет с семьей в Швейцарии. Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

«Европа больше не безопасное место»

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко с 2009 года живет с семьей в Швейцарии. Состояние Мельниченко и его семьи по данным Forbes в 2022 году составляло $11,1 млн (а теперь выросло еще сильнее – см. «Только цифры»). Бизнесмен был уверен в нейтральной политической позиции Швейцарии. Но в прошлом году власти Швейцарии «скопировали» санкционный список ЕС, а швейцарский Секретариат по вопросам миграции отказался сохранить предпринимателю ВНЖ категории С (вид на жительство сроком на пять лет).

«Все личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы. Вокруг компаний, которые я основал, возникла большая юридическая неопределенность. Операции строго ограничены. Мне как физическому лицу не разрешен въезд в ЕС. Европа больше не может считаться безопасным местом для иностранцев. Здесь вы можете стать объектом преследования из-за своих успехов в бизнесе и своей национальности», - заявил Мельниченко швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Побыстрее сделал ноги из Великобритании и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Несколько своих яхт Абрамович от греха подальше поставил на якорь у берегов Турции. А вот вырученные им в мае прошлого года $2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» оказались в итоге на замороженном счете. Само же состояние Абрамовича, по данным Bloomberg, в 2022 сократилось более чем вдвое – с $18 млрд до $7,8 млрд.

Абрамович потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это сигнал Западу - олигархи жируют, ударьте по ним»

Политолог Георгий Бовт:

- Слыша о том, что олигархи богатеют или беднеют, народ зря злорадствует. Представление о том, что кто-то что-то наворовал - неверное. Эти люди владеют эффективными производствами. Например, если посмотреть на рентабельность частного «Лукойла» и государственной «Роснефти», то у «Лукойла» она выше.

Поэтому, скорее всего, Bloomberg в данном случае подзуживает, чтобы западные санкционеры обратили внимание на тех, кто попал в рейтинг: дескать, они жируют, ударьте по ним. И это ударит в том числе по всей стране - по российской экономике.

Ровно с той же целью западные институты публикуют списки европейских и американских компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это чистое подзуживание.

Экономика: ДЕНЕЖКИ