Олигархи тоже плачут: на Фридмана в Лондоне надели наручники, а Абрамович лишился половины состояния

Пьедестал среди разбогатевших занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За полгода он стал богаче на $4,8 млрд. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Не любят у нас олигархов! Нет ничего отраднее для многих, чем почитать о страданиях миллиардеров. А они (страдания) - вовсе не вымысел, олигархи тоже плачут. Впрочем, не все.

Но давайте по порядку. Начнем все же за здравие.

Больше всех разбогател Алекперов

За первое полугодие 2023-го суммарное состояние 24-х самых богатых россиян выросло на $16,5 млрд и достигло $289 млрд. И никакие санкции не помеха! Такие данные приведены в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 самых богатых людей мира. При составлении рейтинга учитываются не суммы на банковских счетах миллиардеров и их имущество, а стоимость акций компаний, которыми они владеют (или доходы от их продажи).

Как водится, в самом большом выигрыше оказались сырьевые магнаты. С начала года акции многих нефтяных, газовых и металлургических гигантов заметно подорожали. Пьедестал среди разбогатевших занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. За полгода он стал богаче на $4,8 млрд. В результате его состояние достигло $20,2 млрд. Скорее всего, на стоимость его акций повлияла и прошлогодняя сделка: ушедшая из России компания Shell продала свои 400 автозаправок именно «Лукойлу».

«Серебро» в рейтинге взял основной акционер «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин. Его состояние выросло на $3,22 млрд и достигло $23,1 млрд. Замыкает тройку разбогатевших олигархов еще один совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Он прибавил к своему состоянию $1,73 млрд. Впрочем, пока на фоне других олигархов он все еще смотрится скромно. Его состояние составляет $7,6 млрд.

Самым богатым среди российских миллиардеров оказался владелец «Норникеля» и «Интерроса» Владимир Потанин. Впрочем, его капиталы с начала года наоборот оскудели почти на $29 млн. Но, право, стоит ли миллиардеру расстраиваться из-за потери нескольких десятков миллионов? Общее состояние Потанина составляет 28,5 млрд.долл. Это 50-е место в мировом рейтинге.

28 февраля Брюссель внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Может, мне убирать самому дом?»

Всех перечисленных выше олигархов объединяет одно – они живут в России. А вот многим богачам, уехавшим из страны, не позавидуешь. Напомним, 28 февраля Брюссель внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне.

Европейским компаниям и банкам запрещено любое экономическое взаимодействие с подсанкционным лицом, а также принадлежащими ему компаниями. Их зарубежные «владения» заморожены.

Пожалуй, самая драматичная история сложилась у Михаила Фридмана. В декабре в ходе обыска в лондонском доме бизнесмена на него надели наручники. Власти проводили расследование – Фридмана подозревали в отмывании денег и уклонении от санкций. В частности, превышении установленного Лондоном лимита на расходы в 2,5 тысячи фунтов в месяц.

Позже власти признали, что ордер на обыск был выдан с ошибками. Но осадочек, как говорится, остался. Как заявил адвокат Фридмана, жизнь миллиардера «была разрушена» из-за санкций, введенных против него. По его словам, аргументы ЕС о введении санкций «ни на чем не основаны».

В 2022 году Фридман входил в топ-20 богачей Великобритании. Но из-за санкций доступ к его личному состоянию в размере $11,8 млрд оказался фактически заморожен. Бизнесмен жаловался на катастрофическую нехватку средств и невозможность даже расплатиться с прислугой. Интересно, что счета прислуги Фридмана британские власти тоже заморозили. Хотя это граждане Литвы, Украины, Молдавии и Польши.

«Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», - заявил Фридман журналистам.

Партнеру Фридмана по «Альфа-Групп» Петру Авену повезло больше. Вначале, как и Фридману, ему разрешили тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. В октябре британский Минфин согласился разблокировать наличные на общую сумму 1,16 млн фунтов стерлингов со счетов Авена. К тому же ему ежемесячно выделяют 60 тысяч фунтов (почти $70 тысяч) на повседневные траты.

«Наш бизнес разрушен. Все, что мы строили 30 лет, теперь в руинах. Разрешат ли мне теперь нанимать уборщицу или водителя? Я ведь не умею водить сам... Может, будет водить моя падчерица? Мы не знаем, как выжить», - заявил Авен в интервью Financial Times в марте 2022 года.

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко с 2009 года живет с семьей в Швейцарии. Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

«Европа больше не безопасное место»

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко с 2009 года живет с семьей в Швейцарии. Состояние Мельниченко и его семьи по данным Forbes в 2022 году составляло $11,1 млн (а теперь выросло еще сильнее – см. «Только цифры»). Бизнесмен был уверен в нейтральной политической позиции Швейцарии. Но в прошлом году власти Швейцарии «скопировали» санкционный список ЕС, а швейцарский Секретариат по вопросам миграции отказался сохранить предпринимателю ВНЖ категории С (вид на жительство сроком на пять лет).

«Все личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы. Вокруг компаний, которые я основал, возникла большая юридическая неопределенность. Операции строго ограничены. Мне как физическому лицу не разрешен въезд в ЕС. Европа больше не может считаться безопасным местом для иностранцев. Здесь вы можете стать объектом преследования из-за своих успехов в бизнесе и своей национальности», - заявил Мельниченко швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Побыстрее сделал ноги из Великобритании и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Несколько своих яхт Абрамович от греха подальше поставил на якорь у берегов Турции. А вот вырученные им в мае прошлого года $2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» оказались в итоге на замороженном счете. Само же состояние Абрамовича, по данным Bloomberg, в 2022 сократилось более чем вдвое – с $18 млрд до $7,8 млрд.

Абрамович потерял больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это сигнал Западу - олигархи жируют, ударьте по ним»

Политолог Георгий Бовт:

- Слыша о том, что олигархи богатеют или беднеют, народ зря злорадствует. Представление о том, что кто-то что-то наворовал - неверное. Эти люди владеют эффективными производствами. Например, если посмотреть на рентабельность частного «Лукойла» и государственной «Роснефти», то у «Лукойла» она выше.

Поэтому, скорее всего, Bloomberg в данном случае подзуживает, чтобы западные санкционеры обратили внимание на тех, кто попал в рейтинг: дескать, они жируют, ударьте по ним. И это ударит в том числе по всей стране - по российской экономике.

Ровно с той же целью западные институты публикуют списки европейских и американских компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это чистое подзуживание.