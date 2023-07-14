Судьба зерновой сделки решится в считанные дни

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в Кремле еще не решили будущее зерновой сделки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в Кремле еще не решили будущее зерновой сделки.

- Как сказал президент, у нас еще остается несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих, в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении, — заявил представитель Кремля.

Напомним, срок действия зерновой сделки истекает в ближайший понедельник, 17 июля. Вечером, 13 июля, Владимир Путин заявил: «Мы подумаем», — в ответ на вопрос о будущем сделки.

- Если нам говорят, что исполнят данные нам обещания, кстати, прописанные, в том числе с ООН. А я знаю, что Генеральный секретарь и сотрудники Организации Объединённых Наций, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России, соответствующих условий – у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний, - рассказал президент.

Владимир Владимирович отметил, что Кремль может согласиться на продление сделки только после выполнения наших условий. То есть, пусть сначала снимут санкции с Россельхозбанка, разрешат страховку аграрных перевозок и не будут мешать судам с зерном, а потом мы гарантируем безопасность судоходства у берегов Украины.

Не секрет, что одним из идеологов сделки был президент Турции Реджеп Эрдоган. Пресс-служба политика не раз заявляла о планах Анкары созвониться с Путиным. Но Песков эти намерения не подтвердил.

- Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован, — сказал представитель Кремля.

Договоренности об экспорте зерна из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Потом сделка несколько раз продлевалась.

Одно из соглашений описывает порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений.