Это не IT: Аналитики назвали сферы с самым резким ростом зарплат за год

Наиболее активно, судя по росту зарплатных предложений, ищут людей в офисные службы и сферу бизнес-услуг. Фото: REUTERS

За год уровень зарплат, которые предлагают в вакансиях работодатели, в среднем вырос на 8%. А в некоторых сферах — более чем на 20%. Это данные из свежего исследования Работы.ру, где аналитики сравнили зарплатные предложения за первое полугодие 2023 года и за то же время 2022 года.

Вы, конечно, уже ожидаете увидеть в топе специалистов с самыми быстрорастущими окладами всегда всем нужных айтишников. На худой случай, крутых технических специалистов. А вот и нет. Наиболее активно, судя по росту зарплатных предложений, ищут людей в офисные службы и сферу бизнес-услуг (см. «Только цифры»). Гораздо больше готовы платить теперь студентам и стажерам. Еще в топе — не поверите — наука и образование.

Это как?

- Тут надо понимать, что статистика может отражать много чего, в том числе и резкий рост с низкой базы. Например, в прошлом году стажеру были готовы платить 5 тысяч рублей, а в этом из-за усилившегося дефицита кадров аж 10 тысяч — вот вам и резкий рост, — поясняет профессор кафедры управления персоналом, проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Вообще сравнивать 2023 и 2022 год крайне сложно, потому что 2022 год с точки зрения рынка труда был аномальным. Предприятия столкнулись с экономическими санкциями, некоторые — со сменой владельцев. Какие там стажеры — не до необстрелянной молодежи, удержать бы основной персонал. Сейчас же рынок труда стабилизировался на какое-то время. А предприятия вынуждены бороться за свое будущее и, в том числе, думать о более привлекательных предложениях для молодежи, потому что ее катастрофически не хватает. По образованию и науке. Тут определенную роль сыграло то, что Минобрнауки ввел более тщательный мониторинг по исполнению указов президента об оплате труда в этих сферах. Плюс была индексация зарплаты для работников бюджетной сферы. Стоит также иметь в виду, что данные об увеличении зарплат не отражают рост нагрузки за эти деньги — а он во многих сферах, в том числе и науке и образовании, сейчас имеет место из-за дефицита работников. Ну и наконец не надо забывать, что предложение зарплаты — это еще не зарплата. Это могут быть и предложения из серии «требуется водитель такси на 250 тысяч рублей в сутки», где не уточняется, а сколько часов надо пахать, чтобы такие деньги реально заработать.

- Но какие все-таки прогнозы, у кого, в каких сферах реально могут в ближайшее время повыситься зарплаты?

- Однозначно у тех, кто получает минимальную заработную плату — в связи с планами с 1 января 2024 года увеличить МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сразу на 18,5% до 19 тысяч с лишним. Проигнорировать это предприятия не могут — такие вопросы на контроле у всяких проверяющих органов. Скорее всего, будет расти заработная плата для молодежи. В силу ее дефицита и необходимости за нее бороться и как-то на предприятия привлекать. И будет снижаться дискриминация по зарплате для работников старших возрастов — просто опять же в силу дефицита кадров. Это моменты, которые можно спрогнозировать с наибольшей вероятностью. Все остальное будет зависеть от экономических показателей. Где будет рост — можно рассчитывать и на увеличение зарплат.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этих сферах предложения о зарплате выросли сильнее всего

(1 полугодие 2023 года к 1 полугодию 2022 года)

Офисные службы и бизнес-услуги 22%

Вакансии для студентов и стажеров 22%

Образование, наука, культура 16%

Красота и здоровье 14%

Торговля 12%

Недвижимость, строительство 11%

Работа без специальной подготовки 11%

Маркетинг, реклама, СМИ 10%

Банки, финансы, страхование 10%

Транспорт, логистика 9%

Данные Работа.ру, исходя из анализа более 200 тыс. вакансий