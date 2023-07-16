Немного лишнего веса нам не вредит? Ученые пытаются объяснить шокирующие результаты исследований

Исследователи считают, что их наблюдение подвергают сомнению представления о том, что любой лишний вес ведет к повышенному риску преждевременной смерти. Фото: Shutterstock

Ученые из США проанализировали показатели здоровья полумиллиона человек за последние 20 лет. И пришли к неожиданным выводам: пациенты с первой степенью ожирения (то есть с ИМТ от 25 до 35 пунктов) умирали столь же редко, как люди с нормальным весом.

Руководитель проекта, научный сотрудник Ратгеровского института изучения здоровья в Нью-Брунсвике Аюш Висария аккуратно формулирует, почему вдруг это выяснилось: «Люди с небольшим избытком лишних килограммов могут лучше переносить тяжелые инфекции и травмы, а худые люди могут хуже переносить тяжелые формы диабета, страдать от гипертонии и прочих хронических болезней, которые тяжелее поддаются лечению, чем у тучных людей».

Спорное утверждение, согласны. Ведь лишний вес всегда обвиняют в развитии как гипертонии, так и диабета и многих других хронических заболеваний. А по оценкам ВОЗ, за последние 50 лет количество людей с лишним весом во всем мире увеличилось в три раза. Сейчас тучных на планете около 2 млрд. И, как всегда говорят эксперты, именно люди с лишним весом становятся «бременем для государства», так как часто болеют. И раньше умирают.

Однако, оказалось, что важно знать меру.

Так, в этом исследовании за 20 лет наблюдений из 550 тысяч наблюдаемых умерло около 76 тысяч человек. Среди них примерно одинаково небольшое число тех, чей ИМТ был в норме (от 18,5 до 24,9), и тех, чем ИМТ был чуть завышен (до 35 у людей среднего и пожилого возраста, и до 30 пунктов у молодых участников наблюдений). Причем так было и среди мужчин, и среди женщин, не важно, какого уровня образованности и достатка. Напомним, индекс ИМТ считается по формуле: вес в килограммах разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат.

Исследователи считают, что их наблюдение подвергают сомнению представления о том, что любой лишний вес ведет к повышенному риску преждевременной смерти. И надеются понять, что что же защищает людей с относительно легкими формами ожирения от риска развития гипертонии, диабета и других хронических болезней, связанных с лишним весом.

По оценкам ВОЗ, за последние 50 лет количество людей с лишним весом во всем мире увеличилось в три раза. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

"Не взвешивайтесь, а измеряйте талию!"

О том, что не так страшен лишний вес, как размер талии, не раз говорил в своей передаче доктор Мясников. Например, еще год назад он упоминал об исследованиях, показывающих, что полные люди вполне себе метаболически здоровы. То есть у них нормальный уровень холестерина, сахара, хорошее давление. При этом у худых все может быть куда хуже.

«Если ты худой, а вместо живота – арбуз, это куда хуже лишнего веса, - говорит Александр Мясников. – Именно висцеральный жир, который скапливается в животе, приводит к метаболическому синдрому. А значит, впереди диабет, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт…»

Поэтому важнее измерение талии, чем веса! Норма у мужчины – не более 102 сантиметров, у женщины – до 88 сантиметров. Если норма превышена, это уже ожирение.