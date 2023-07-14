Из-за эпидемии Кипр становится островом мертвых кошек

На Кипре много кошек, живущих на улицах, и подсчитать точное количество погибших непросто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Кипре зафиксирована вспышка кошачьего коронавируса. Болезнь уже унесла жизни порядка 300 тыс. кошек, живших на острове, таким образом их популяция за короткий период снизилась более чем на треть. При этом ветеринары не считают эти цифры окончательными, так как на Кипре много кошек, живущих на улицах, и подсчитать точное количество погибших особей не представляется возможным. Но в любом случае трупы животных там находили и находят все чаще.

Отдельные случаи этой болезни уже зафиксированы также в Великобритании и Израиле.

Определенный штамм коронавируса вызывает у кошек перитонит (FIP), приводящий к гибели животного. Заражению одинаково подвержены как домашние, так и уличные кошки. На Кипре всплеск заболеваемости этим коронавирусом был зафиксирован в январе и достиг пика в июне.

Самые распространенные симптомы FIP – лихорадка, вздутие живота, а иногда и агрессивное поведение животного. Наибольшему риску заражения подвержены котята и кошки моложе двух лет.

Болезнь излечима, но стоимость препаратов, эффективно борющихся с этим штаммом, невероятно дорога и в зависимости от веса животного может колебаться от $3000 до $7000 за курс. Молнупиравир, более бюджетный вариант, которым лечат от COVID-19 людей, также показывает хорошие результаты, но он не одобрен кипрскими властями для использования ветеринарами.

Кипрские врачи призывали правительство решить проблему и начать вакцинацию кошек. Пока же владельцы животных и активисты покупают животным лекарства за свой счет.

Кошки живут на Кипре давно, история острова Афродиты тесно переплетена с этими существами: археологи нашли свидетельства одомашнивания кошек на Кипре, датируемые VI веком до нашей эры.