Увеличение возраста запасников, мобилизационный резерв, иностранцы в армии: Главное из новых поправок в закон о военной службе

Увеличивается предельный возраст пребывания граждан в запасе и резерве Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная дума внесла существенные поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (это было второе чтение).

Новшеств немало. Прежде всего - увеличивается предельный возраст пребывания граждан в запасе и резерве.

Чтобы лучше понять суть перемен, надо знать, что все российские «запасники» делились на три возрастных разряда.

КАК БЫЛО И КАК БУДЕТ?

А как теперь будет? Все просто.

Например, предельный возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду - 35 лет. Теперь им парламент "накинул" еще 5 лет. И вот так по всем разрядам и званиям - от рядовых и сержантов до генералов и адмиралов. Как только человек достиг предельного возраста пребывания в запасе, его переводят в отставники.

И тут снова вопрос: а до какого возраста служивый может быть в отставке? Ныне эти сроки зафиксированы в том же федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас в зависимости от звания служивого выход в отставку выглядит так:

50 лет — для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

60 лет — для младших офицеров: младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов, капитанов и капитан-лейтенантов.

65 лет — для старших офицеров: майоров, подполковников, полковников и капитанов 1, 2 и 3-го рангов.

70 лет — для высших офицеров: генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, генералов армии, контр-адмиралов, вице-адмиралов, адмиралов и адмиралов флота.

И в этом случае срок пребывания в отставке увеличен на 5 лет.

МОБРЕЗЕРВ - БУДЬ ГОТОВ!

С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать переходный период. В течение которого граждане будут переводиться в отставку поэтапно.

Соответствующим образом (по тем же критериям) увеличивается и предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Кто-то спросит, а что это такое — этот самый резерв?

Объясняем. Мобилизационный резерв - это часть граждан, пребывающих в запасе, добровольно заключивших соответствующий контракт с Минобороны и содержащихся в наиболее подготовленном мобилизационном и боевом состоянии. Они «прикреплены» к определенным частям. И с определенной периодичностью занимаются боевой и технической подготовкой. Такой резерв применяется для оперативного наращивания сил при возникновении кризисных ситуаций.

В ряды Вооруженных сил их могут призвать при введении военного положения или при объявлении мобилизации.

Прописываются и случаи приостановки пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождение военной службы либо контракта на добровольную службу.

ИНОСТРАНЦЫ РВУТСЯ В СТРОЙ

Кроме того, закон предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство другого государства — в возрасте до 52 лет. Это также касается имеющих вид на жительство в России (ВНЖ). Но заключение военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем будет возможно, если его обязанности не связаны с использованием государственной тайны.

Да, заключать контракты с Минобороны будет разрешено иностранным гражданам - запрос на это в обществе весьма велик, как и число мигрантов в стране, которые хотели, но не могли воевать в составе российских подразделений. Сейчас такая возможность перед ними открыта, и есть шанс доказать, что приехали в Россию не только зарабатывать, но и на ее защиту встать не прочь, рискуя жизнью и здоровьем. И это дополнительный способ пополнения личного состава для решения задач специальной военной операции.

Некоторые читатели «КП» спрашивают, а что значит «закон не коснется тех, кто отправлен в отставку из резерва по достижении предельного возраста до 1 января 2024?»

Говоря по-простому, их не будут дергать.

И еще вопрос: «продлить срок пребывания в запасе по собственному желанию» - это для того, чтобы тебя могли из запаса выдернуть на войну? Нет. Желание продлить срок пребывания в запасе - дело исключительно добровольное.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Андрей Красов, первый зампред Комитета Госдумы по обороне:

- Проект закона направлен на дальнейшее улучшение обороноспособности нашего государства и повышения безопасности России.

Ярослав Нилов, замглавы фракции ЛДПР:

- На военную службу смогут поступить граждане, которые хотели бы, но ранее в силу ограничения «старым» законом возраста не имели такой возможности.

Сергей Алтухов, депутат Госдумы:

- Много общаюсь с ребятами, которые уже прошли СВО и были комиссованы по состоянию здоровья. Большинство из них хотят продолжить выполнять свой долг рядом с боевыми товарищами. У них есть желание приносить пользу своей стране. Это же касается многих офицеров запаса, которые сейчас — именно в силу возраста - не могут заключить контракт с Минобороны. Данный законопроект создает правовые основания для заключения контрактов в условиях контртеррористических и других спецопераций. Подчеркну: это именно возможность, а не обязанность.