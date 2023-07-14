10 условий от Минфина: иностранным компаниям станет сложнее уйти из России

Условия усложнят уход иностранных компаний из России Фото: Иван МАКЕЕВ

Нельзя просто так взять — и уйти с российского рынка. Еще в прошлом году правительство разработало жесткие правила для организаций, которые хотят нас покинуть. Например, продать российский бизнес можно только с огромной скидкой, а уходящая компания обязана заплатить немалые деньги в российский бюджет (см. «Прежние условия»).

И вот правительство решило еще сильнее усложнить иностранцам путь из нашей страны. Недавно Минфин опубликовал список из 10 условий для уходящих компаний из «недружественных» стран. Большинство из них уже известно, но есть и новые требования.

- Все эти правила уменьшают вероятность ухода иностранного бизнеса с нашего рынка, - комментирует доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. – Вернуться теперь будет гораздо сложнее, а значит потери от ухода можно будет просто списать и не надеяться на возврат и дальнейшую прибыль.

ДВА ГОДА НА ВОЗВРАТ

Из нового - запрет на заключение опциона обратного выкупа на срок более двух лет. Напомним, многие компании заключают с покупателем такое условие. McDonald’s продал российские «владения» с правом выкупа в течение 15 лет, Renault отвел на это 6 лет.

- Новое условие защищает права новых собственников бизнеса, которые выкупили активы у прежних владельцев, - поясняет Чирков. – Тут надо понимать, что у уходящих из России компаний серьезная рыночная власть и они, конечно, могут диктовать свои условия. Дабы не дать им этой возможности, мы установили, что вернуться на наш рынок они могут только в течение двух лет после передачи бизнеса. Не вернулись в этот срок - российский собственник становится полноценным владельцем. Он будет спокойно вкладывать инвестиции, развивать бизнес и не переживать, что прежний владелец заявит свое право собственности.

В случае обратного выкупа бывший владелец должен будет заплатить рыночную цену за возврат бизнеса. А не «1 рубль», как было указано в некоторых контрактах.

Кстати, уже заключенных соглашений это не касается.

ВЫЙТИ НА БИРЖУ

Еще из нового - обязательство разместить до 20% акций приобретаемого публичного акционерного общества (ПАО) на бирже, независимо от формата сделки.

- Речь идет только о публичных акционерных обществах, акции которых торгуются на бирже, - говорит Максим Чирков. - БОльшая часть уходящих компаний не подпадают под это условие. Кроме того, у многих ПАО сегодня уже больше 20% торгуется на бирже. В основном, условие рассчитано на иностранных владельцев, которые имели огромный пакет акций, контролировали его и не пускали в оборот. Сейчас их обязали максимум 20% выставить на биржу. Это нужно, чтобы повысить рост стоимости активов, а заодно и сделать дороже долю российских акционеров. Для экономики в целом это добавит «рыночности». Нас же критиковал на Западе, что наша экономика закрытая. Эти инициативы говорят об обратном. Российская экономика конкурентоспособна и готова работать на рыночных условиях.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Минфин прописал и новые критерии выплаты дивидендов иностранным кредиторам. Среди основных условий:

1. Общий размер дивидендов - не более 50% от чистой прибыли компании за предыдущий год.

2. Готовность иностранных акционеров продолжать коммерческую деятельность в РФ.

Прежние условия

Эти требования к уходящему бизнесу работают уже много месяцев и их никто не отменяет:

- Продажа активов с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости;

- Независимая оценка рыночной стоимости активов;

- Установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников);

- Выплата в бюджет РФ не менее 10% от оценки активов, если бизнес продается с дисконтом более 90% от рыночной стоимости;

- выплата в бюджет РФ не менее 10% от половины рыночной стоимости активов.