Ракетчики начали строить термоядерный двигатель

Первый термоядерный ракетный двигатель запланировано испытать в космосе в 2027 году

Британская компания Pulsar Fusion в Блетчли объявила о своем намерении построить ракетный двигатель, тягу в котором будут создавать продукты управляемой термоядерной реакции. Или термоядерного синтеза. Испытания – уже прямо в космосе – запланированы на 2027 год.

Не удивительно, что термоядерный двигатель принципиально будет похож на термоядерный реактор - тот самый неисчерпаемый источник энергии, которого ждет-не дождется человечество. Только вместо «бублика» -тора, в котором вспыхнет рукотворное Солнце и пойдут реакции термоядерного синтеза, аналогичные тем, что разогревают наше светило, ракетный двигатель сделают в виде цилиндра, открытого с одной стороны – оттуда с огромной скоростью и будет вырываться плазма, нагретая до сотен миллионов градусов. И создавать тягу. Если верить расчетам, то космический аппарат с таким двигателем сможет разогнаться до 804 672 километров в час. К примеру, 55 миллионов километров - расстояние между Землей и Марсом – он мог бы преодолеть меньше, чем за трое суток. В два раза быстрее, чем поезд идущий от Москвы до Владивостока.

Принципиальная схема термоядерного двигателя

Основа двигателя камера длиной в 8 метров с магнитными ловушками – в ней будет разогреваться и удерживаться (от контакта со стенками) термоядерная плазма. Топливо – Дейтерий и Гелий-3. Оно самое перспективное с энергетической точки зрения.

Оптимизировать конструкция камеры поможет искусственный интеллект и суперкомпьютеры американцев из Princeton Satellite Systems.

Фатима на фоне корабля с ее двигателем

Можно и быстрее

В позапрошлом году со своей оригинальной идеей термоядерного двигателя для космических кораблей выступила Фатима Ибрагими (Fatima Ebrahimi) – исследовательница из Принстонской лаборатории физики плазмы США (Princeton Plasma Physics Laboratory - PPPL) Департамента энергетики США (U.S. Department of Energy's - DOE). Предполагалось, что её агрегат обеспечит скорость в 1,8 миллиона километров в час за счет создания в рабочей камере особых плазмоидов. Эти сгустки, образованные замкнутым магнитным полем, вылетая наружу, и добавят скорости.

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