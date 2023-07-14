91-летнего отца Филиппа Киркорова снова госпитализировали

Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей Олесей. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Меньше месяца назад Бедрос Киркоров отмечал в кругу семьи 91-летие. Но уже тогда артист жаловался на неважное самочувствие.

- Ноги болят, еле хожу с двумя палочками. Мне не до больших праздников. Я знаю, что 91 год не празднуют. Плохая примета. Если доживу до 92 года, Бог даст ещё один год жизни, отмечу потом с друзьями день рождения. А пока сижу в узком кругу, с семьей. А недавно я ещё и оглох на одно ухо. Думаю, всему виной радиация, - делился с KP.RU Бедрос Киркоров.

Как удалось разузнать KP.RU, уже несколько месяцев отца Филиппа Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста этой весной даже брала консультацию у Елены Малышевой. По словам друзей Бедроса, Малышева помогла ему с врачом, который сумел поставить звездного пенсионера на ноги.

Однако сейчас Киркорова-старшего снова госпитализировали в столичную клинику. С ним в палате находится его молодая спутница - 43-летняя Олеся.

- Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь. Чувствует себя не очень хорошо, но держится, - говорят знакомые певца.

Напомним: недавно Бедрос объявил о разводе со своей женой Людмилой, с которой прожил в браке более 20 лет. Артист жаловался, что жена давно уже оставила его без внимания и живет своей жизнью.

Потом певец начал выходить в свет с 43-летней поклонницей Филиппа Киркорова Олесей. Дама со временем стала верной помощницей Бедроса.

- Жениться не планирую. Нет у меня любимой женщины. Но благодаря Олесе и своему сыну я пока ещё с вами говорю и хожу. Да, хожу с палочкой, но на своих ногах, - говорит KP.RU 91-летний Киркоров.

KP.RU желает Бедросу здоровья!