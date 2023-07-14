«Современник» пока не отменил спектакли с участием Марины Нееловой

По словам коллег Нееловой, за много-много лет работы в «Современнике», она никогда не болела Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спектакли «Современника», назначенные на 10 и 11 июля, пришлось отменить из-за любимицы публики Марины Нееловой. Тогда же по Сети поползли слухи, что 76-летняя актриса серьезно заболела, даже пришлось экстренно госпитализировать. Telegram-каналы написали, что актриса обратилась к врачам из-за болей в животе настолько сильных, что невозможно было дотерпеть до конца сезона и после этого лечь на обследование. Как будто бы врачи обнаружили у неё системный воспалительный процесс, гастрит и колит.

Поэтому и отменили спектакли с её участием. Правда сразу же выступил директор «Современника» Юрий Кравец, который опроверг слухи о госпитализации Нееловой: «Марина Неёлова находится дома и чувствует себя хорошо» - заверил он.

По словам коллег Нееловой, за много-много лет работы в «Современнике», она никогда не болела. Из-за нее ни разу не отменяли спектакль.

Поклонники актрисы расстроены и пишут в соцсетях театра:

«Специально приехала из Краснодара на спектакли с участием Марины Нееловой.

Вчера произошла замена, а сегодня отмена спектакля.

Хотела подарить ей цветы, поблагодарить за творчество и взять автограф.

Передавайте ей, пожалуйста, наши пожелания здоровья!».

В театре нас уверили, что намеченные на 18 и 20 июля спектакли с участием Нееловой пока стоят в афише. Все надеются, что они состоятся и Марина Мстиславовна выйдет на сцену.