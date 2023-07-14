Ангелы Торского наступа: Стали известны имена героев с нашумевшего видео, на котором медики с ранением спасают жизни бойцов к западу от Кременной

Ангелы Торского наступа: в центре - Сочи, справа Лука, слева Кедр Фото: Александр КОЦ

– Тихо, тихо, крепись, чуть-чуть осталось, - спокойно и уверенно говорит голос за кадром.

Предрассветный час, двое бойцов тащат третьего, он стонет:

– Спасибо, родные…

– Открывайте десант! - кричат парни в сторону урчащей БМП.

Но там не слышат. Третий медик бежит распахивать задние двери, чтобы погрузить раненого. Открытое пространство, место ожесточенных боев в направлении Торского, что между Кременной и Красным Лиманом. Лотерея с очень хреновыми шансами. Скорее наперстки.

– Давай-давай, брат, залезай, - буквально заносят трехсотого в БМП.

Сами залезают на броню и трогаются в путь, чтобы эвакуировать раненого и вернуться в самое жерло.

Камера, запечатлевшая эту будничную героическую работу, висит на бойце медвзвода 2 батальона 74 мотострелковой бригады с позывным Сочи. У него самого - осколочное ранение руки, но он раз за разом рвется обратно вытаскивать пострадавших товарищей. Вместе с исполняющим обязанности командира медвзвода с позывным Лука, который на помощь бойцам едет в гипсе. На видео раненого Лука и Сочи тащат вдвоем, несмотря на свои травмы. Третий медик - Кедр - открывал люк БМП. За кадром остались два члена экипажа боевой машины пехоты, которые доставляли медиков в зону боевых действий и обратно.

– Туда бы не каждый отважился ехать, - рассказали мне сослуживцы медиков, прислав эту запись. – «Открытка» (открытое простреливаемое пространство. - Ред.), лупят со всех сторон. Парни реально очень нагло и дерзко работали, спасая людей.

– Много вытащили?

– … за четверо суток, - называют мне цифру, от которой мурашки бегут по коже. Настоящие ангелы Торского наступа. На фото посмотришь - светлые лица. Если б встретились в жизни, уверен, сказали бы: «Героями себя не считаем, просто делали свою работу». Настоящие герои всегда так говорят.

– Их хоть уже наградили? - спросил я у сослуживцев.

– Пока вроде нет.

Надеюсь, что подвиг этих ребят не останется незамеченным Родиной.

Позывной Лука, санинструктор, старший сержант Дремин Валерий. На СВО - с марта прошлого года, с момента прибытия принял командование медвзводом на себя. Кстати, служил в свое время во 2 корпусе, в 9 полку - с 2017 по 2020 год.

Позывной Сочи, рядовой Пугачев Александр. Мобилизован осенью прошлого года, попал в 74 бригаду, в мотострелковую роту. Повоевал в пехоте, в феврале Лука его забрал служить санитаром в медвзвод. До мобилизации работал инструктором по горным лыжам.

Позывной Кедр, рядовой Анисимов Александр, до спецоперации работал в компании по производству снеков. С апреля этого года пошел добровольцем, став санитаром.

Жаль, не знаю имен экипажа БМП. Он тоже, мне кажется, достоин государственных наград.