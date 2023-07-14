На выставке «Иннопром-2023» экспонаты из Казахстана заняли 900 квадратных метров

В Екатеринбурге прошла ХIII Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» – главная торговая, индустриальная и экспортная площадка России, в работе которой традиционно принимает активное участие делегация Республики Казахстан. В нынешнем году выставка носила название «Устойчивое производство. Стратегии обновления». Для участия в форуме в Екатеринбург прибыло более 900 делегатов из Казахстана, представлявших 250 компаний. Возглавлял казахстанскую делегацию премьер-министр Алихан Смаилов, в неё вошли министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев, представители республиканских и региональных властей, национальных компаний. Казахстанцы привезли в Екатеринбург образцы продукции IP-телефонии, средств связи, медицинские изделия, продукты металлообработки, машиностроения, IT-технологий и робототехники.

Среди других иностранных гостей «Иннопрома» были делегации из 50 стран мира, в том числе из Ирана, Индии, Беларуси, Узбекистана, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Турции, Сербии и Бахрейна.

Новые партнёры и новые рынки

Премьер-министр Казахстана вместе с российским и белорусским коллегами лично ознакомился с экспозициями выставки.

Алихан Смаилов отметил положительную динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. «На сегодня наш пул совместных проектов расширен до 125 с общим объёмом инвестиций более чем на 33 млрд долларов. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда», – сказал глава кабинета министров Казахстана.

В качестве примеров премьер-министр привёл такие проекты, как совместное с российской компанией «Татнефть» производство шин, совместное производство магистральных тепловозов и электровозов с российским партнёром «Трансмашхолдинг» и кабельно-проводниковой продукции – с компанией «Евразкабель». При этом на стадии реализации находятся ещё 40 совместных проектов на 17 млрд долларов, на стадии разработки – 55 проектов на сумму порядка 14 миллиардов.

«В целом, учитывая растущую активность бизнеса во всех наших странах, текущий портфель совместных проектов можно и нужно расширять. Для этого у нас имеется всё необходимое», – считает Алихан Смаилов.

При этом премьер отметил, что в Казахстане на законодательном уровне закреплены меры поддержки всего производственного цикла – от предоставления сырья до продвижения готовой продукции на внешние рынки, а для недропользователей предусмотрен аукционный механизм получения права на разработку месторождений. Потенциальные инвесторы могут воспользоваться инструментами льготного кредитования, долгосрочных договоров и offtake-контрактов.

При этом на местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим немаловажным вопросам. В целях защиты прав предпринимателей внедряется регулирование «с чистого листа», что существенно сокращает число требований к бизнесу.

«Иннопром» стал уже традиционным мероприятием для укрепления промышленной кооперации наших стран и начала реализации новых совместных инициатив», – заявил Алихан Смаилов.

В рамках выставки «Иннопром-2023» состоялось заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и панельная сессия «Промышленная кооперация Россия – Казахстан», в которых участвовал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Министр отметил, что главной целью является углубление промышленной кооперации. «Задача наших предприятий – налаживать контакты, находить для себя новых партнёров и новые рынки сбыта. После чего мы ожидаем, что количество кооперационных проектов можем резко увеличить. А для себя большой целью ставим – удвоить в течение ближайшего года», – подчеркнул Марат Карабаев.

Примером такой кооперации может служить финансовая и нефинансовая поддержка экспортёров в Казахстан со стороны Российского экспортного центра (РЭЦ) Государственной корпорации развития, обеспечивающей финансирование социально-значимых проектов, до 2018 года носившей название Внешэкономбанк. По словам вице-президента РЭЦ Никиты Гусакова, сумма этой поддержки уже превысила 1,1 млрд долларов. «На наш взгляд, взаимодействие группы РЭЦ с казахстанскими коллегами вышло на новый уровень. Казахстан традиционно является приоритетным рынком для российских компаний, а также фокусом в работе РЭЦ. Мы уже очень активно провели первую половину 2023 года и рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с партнёрами из Казахстана», – сказал Гусаков.

Так же представитель Госкорпорации развития рассказал, что перед нашими странами открываются широкие перспективы в развитии кооперационных проектов, которые требуют использования всего инструментария группы РЭЦ: нефинансовой и кредитно-страховой поддержки в рамках механизмов, хорошо зарекомендовавших себя в современных условиях. Приоритетами сотрудничества является топливно-энергетический комплекс, горнодобывающая промышленность, транспорт, логистика и сфера цифровизации.

«Цифровой алкоголь» – в каждый дом

Продукция ведущих казахстанских компаний на выставке «Иннопром-2023» заняла территорию, площадь которой приближалась к квадратному километру. Большим вниманием гостей пользовалась экспозиция одного из крупнейших производителей медицинского оборудования страны – компании Ordamed. Премьер-министры России, Казахстана и Беларуси высоко оценили инновационные подходы компании и амбициозные планы её руководства по расширению производства и выходу на новые рынки.

Компания «Казахстан инжиниринг» презентовала телеуправляемый подводный аппарат, предназначенный для осмотров и поисковых работ, созданный вместе с конструкторами из Новосибирска, и другие продукты гражданского производства.

Аплодисменты гостей «Иннопрома» сорвал казахстанский «цифровой алкоголь», попробовать который мог любой желающий. Для этого на гостя надевались нейронаушники, в которые подавался звук, воздействующий на вестибулярный аппарат и вызывающий сладкое ощущение релакса и лёгкого головокружения. Такая «пьянка» длится считанные секунды.

Казахстанские разработчики считают, что «цифровой алкоголь» в перспективе может стать привычным атрибутом трезвых вечеринок, он пригодится представителям самых разных профессий.

Среди достигнутых в кулуарах выставки договорённостей можно отметить решение властей Ханты-Мансийского автономного округа открыть в Казахстане Торговый дом Югры. «Сейчас такой запрос имеется от бизнеса и предприятий как Югры, так и Казахстана. Поэтому глубоко прорабатываем данный вопрос. Надеемся в этом году анонсировать открытие», – сказал генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского округа Роман Колупаев.

Выступая перед участниками и гостями форума, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ильяс Оспанов заверил, что Казахстан намерен и впредь участвовать в международной выставке «Иннопром», поскольку для казахстанских компаний она является эффективной формой взаимодействия с партнёрами и механизмом привлечения инвестиций.

«В первую очередь – это пожелание рынка. То есть рынок видит, что есть толк, он хочет приезжать, участвовать. Это очень эффективно, здесь быстро всё решается. Очная встреча ускоряет процесс подписания соглашений в различных сферах. В этом году мы уже подписали шесть новых соглашений», – добавил вице-министр.

Нынешней осенью «Иннопром-2023» продолжится в Астане, где в конце сентября пройдёт выездная выставка под тем же названием, об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «Запланирована насыщенная трёхдневная программа, будут представлены национальные экспозиции и крупные международные компании. Приглашаю всех вас принять участие в работе этой будущей выставки. Уверен, она придаст больший импульс взаимовыгодному сотрудничеству», – заключил глава кабинета министров Казахстана.