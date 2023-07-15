Боксер Усик хочет стать президентом Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три топора опять зарываются в землю

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила 16 атак (!) противника, уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Парасковиевке и Разливе, до 280 боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, польскую САУ «Krab», гаубицу Д-20, американскую РЛС AN-TPQ-36. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки, вывела из строя до 90 националистов, танк, по три бронемашины и автомобиля, две гаубицы Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресекла деятельность трех украинских ДРГ, уничтожила 6 складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ, нанеся противнику такой урон: более двух рот, четыре бронемашины, три автомобиля, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и САУ «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-20. На Херсонском направлении уничтожены до 70 националистов, пять автомобилей, американская артсистема М777, САУ «Акация» и гаубица Д-30. В Предтечино и Александро-Шультино в ДНР и в Орехове Запорожской области поражены пункты управления 22-й, 28-й и 65-й мехбригад ВСУ. Силы ПВО перехватили 9 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ураган» и 14 украинских беспилотников. А «три топора» тупят все больше.

Пасечник рассказал о десятках провальных атаках территории ЛНР

Леонид Пасечник, глава ЛНР, сообщил, что украинские войска с начала июля предприняли около трех десятков безуспешных попыток атаковать территорию республики. Слаженные действия специалистов РЭБ и подразделений разведки позволили вовремя обнаружить подготовку к атакам и нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы ВСУ. В частности, Пасечник сообщил, что на участке Новодружеск - Григоровка украинские войска пытались прорваться девять раз, на участке Берестовое - Переездное - 12, а на участке Волчеяровка - Ивано-Дарьевка российские войска отразили восемь атак ВСУ. Общие потери противника составили несколько рот. Глава республики подчеркнул, что подразделения 2-го армейского корпуса «продолжают оборонять рубежи Луганской Народной Республики». ЛНР — всем ребятам пример.

Бывшему министру обороны Украины предъявлено обвинение

Андрею Загороднюку, экс-министру обороны незалежной и его подельникам, Следственный комитет России заочно предъявил обвинение. Пресс-служба СКР сообщает: «Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку». Глава СКР Александр Бастрыкин в ходе совещания с руководством ведомства поручил продолжить работу по привлечению к уголовной ответственности представителей Вооруженных формирований Украины. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение за обстрелы Донбасса экс-главе СБУ Василию Грицаку и бывшему первому замредседателя СБУ Виталию Маликову. Тебя посадят, а ты не балуй!

Венгерский лидер обвинил Киев в шантаже

Виктор Орбан, венгерский премьер-министр назвал постоянные требования Киева о военной и финансовой помощи шантажом. На радио Kossuth премьер заявил: «Министр обороны Британии непривычен к украинскому стилю заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно. С украинцами это не действует. Они агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего еще». Орбан отметил, что Будапешт не принимает точку зрения Киева, так как не желает вступать в конфликт с Москвой. Не всех еще разум покинул.

Еврокомиссия ужесточит предоставление помощи Киеву

Валдис Домбровскис, замглавы Еврокомиссии, заявил, что Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи киевскому режиму. Так сумма в 50 млрд долларов на следующие четыре года будет выделяться только в обмен на проведение конкретных преобразований и подписание инвестпланов на время реконструкции страны. По данным Домбровскиса, 33 млрд могут предоставить Киеву в виде кредитов и 17 млрд — в виде грантов. Замглавы ЕК сообщил: «Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции , который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в Евросоюз». По программе 2023 года о помощи незалежной Киев получает от ЕС 18 млрд евро за год. Вопрос о том, кто и как это будет отдавать, пока ни у кого не возникает?

Боксер Усик хочет стать президентом Украины

Александр Усик, украинский боксер, заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. В интервью YouTube-каналу Seconds Out он заявил: «Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты». Усик не считает, что "Зеленский должен волноваться», поскольку действующий президент «спокоен, потому что у него есть сила». Сила есть — ума не надо? Кстати, в Киеве есть еще один боксер-чемпион, который тоже был бы не прочь стать президентом...

В Черном море дрейфуют бесхозные украинские мины

В Минобороны сообщили о минной опасности на северо-западе Черного моря. По данным командования Черноморского флота мину, которая обнаружили дрейфующей в этом районе, выставили военно-морские силы Украины еще в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря. В целом из-за действий Украины в акватории Черного моря кочует «неизвестное количество мин». Так, в марте прошлого года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Есть данные, что ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный около 420 мин, часть их сорвало штормами и унесло в открытое море. Смотрите в оба!

Пятничная воздушная тревога по всей самостийной

Вечером 14 июля воздушная тревога была объявлена во всех регионах незалежной. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Первые предупреждения заработали в украинской столице. Затем в течение пяти минут красная зона расширилась практически на всю самостийную. Уик-энд — не время расслабляться.

Дания передала Украине беспилотники для поиска мин

Алексей Резников, глава Минобороны самостийной сообщил, что Минобороны Дании отправило Киеву шесть беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обнаружения мин. По информации руководителя оборонного ведомства незалежной, данный тип беспилотников предназначен для нетехнического обследования территорий, включая водное пространство, на предмет наличия взрывоопасных предметов. Принц Гамлет переворачивается в гробу.