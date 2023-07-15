Модели с колыбели: как живут сейчас самые красивые девочки в мире

Когда Тилан Блондо исполнилось 10, разразился нешуточный скандал. Имя девочки мелькало во всех газетах, а все потому, что ее фотосессия для журнала Vogue была признана излишне сексуальной Фото: EAST NEWS

«Какая красивая малышка»! Многие родители слышат эту фразу от посторонних, но далеко не все решают, что их ребенку место в модной индустрии. Мы расскажем о красавицах, чьи родители решили отправить их снимки в модельные агентства и не прогадали. Что с этими девушками сейчас?

Тилан Блондо, 22 года

Именно с Тилан все и началось. Когда девочке было всего 4 года, ее признали самой красивой в мире. Потом этот «титул» стали давать и другим малышкам. Стоило только юной француженке получить почетное звание, как лучшие модельные агентства планеты стали изо всех сил стараться заключить с ней контракт.

Родители Тилан - футболист Патрик Блондо и модель Вероника Лубри, произвели на свет действительно очень красивую девочку. Огромные голубые глаза, пухлый ротик, белокурые локоны - картинка, а не девочка! К тому же, она оказалась трудолюбивой и не капризной. Как следствие - контракты с известными брендами, такими как Jaen Paul Gaultier, Chanel, Lacoste, L’oreal Paris, Hugo Boss…

Именно с Тилан все и началось Фото: EAST NEWS

Когда Тилан исполнилось 10, разразился нешуточный скандал. Имя девочки мелькало во всех газетах, а все потому, что ее фотосессия для журнала Vogue была признана излишне сексуальной. Девчушка позировала в «роковом» макияже, во взрослой вызывающей одежде и на каблуках. А ее позы и пронзающий взгляд были далеки от детских. Некоторые бренды предпочли тут же отказаться от контрактов с девочкой. Но… через три года Блондо снова красовалась на обложке журнала.

К счастью, модельная карьера красавицы не испарилась, как утренний туман. Ставшая прекрасной женщиной Тилан продолжает выходить на подиум, но при этом и пробует себя в качестве актрисы. Тилан как никто понимает, что в любой момент все в ее жизни может поменяться…

Ставшая прекрасной женщиной Тилан продолжает выходить на подиум Фото: EAST NEWS

Леа Роуз и Ава Мари Клементс, 13 лет

Близняшки родились в 2010 году в Лос-Анджелесе, и при этом на месяц раньше срока. Но, к счастью, на здоровье их это не сказалось. Поначалу малышки обладали довольно обычной внешностью. Но потом стали хорошеть, и вскоре уже не только их мама Джекки считала их красавицами. Ей все настойчивее предлагали задуматься о том, чтобы заняться модельной карьерой дочерей. Джекки дождалась момента, когда смогла спросить у девочек их мнения. Смогут ли они кроме танцев и спортивных тренировок заниматься еще и модельной карьерой? Девочки, ясное дело, от идеи пришли в восторг. Первый опыт фотомоделей они получили благодаря соседке, которая открывала магазин одежды и искала тех, кто ее выгодно покажет.

Мама с самого начала держала карьеру девочек под контролем: никакого обильного макияжа, неполная занятость без пропусков уроков и допзанятий. Сразу два агентства подписали контракт с близняшками и дела их пошли так, что Джекки пришлось бросить свою работу и стать их менеджером.

Аве и Лии удается и нормально учиться, и участвовать в фотосессиях. Сейчас у близняшек в соцсетях более 2 млн подписчиков. Они частенько выставляют свои фото и снимки с друзьями. Кажется, в их жизни все гладко? Отнюдь. Семье Клементс пришлось столкнуться с серьезным испытанием. Отец семейства, Кевин, заболел агрессивной формой рака. Девочки взяли тайм-аут в карьере, чтобы проводить с отцом больше времени и помогать банку доноров костного мозга. Они призывали своих подписчиков сдать кровь и пополнить базу доноров костного мозга. Донором для Кевина стал его родной брат.

Леа Роуз и Ава Мари Клементс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мне пересадили около пяти миллионов стволовых клеток от моего брата, моего героя и спасителя. Это были тяжелые несколько дней, связанные с тошнотой, усталостью и мышечными болями, — рассказывал Кевин в соцсетях.

Сейчас Леа Роуз и Ава Мари Клементс вернулись к фотосъемкам, а также запустили свою линию купальников.

Анна Павага, 13 лет

В России много красивых детей, но им сложнее сделать модельную карьеру. Анна Павага легко с этим справилась. Западные издания наперебой называют ее оной из самых известных детских моделей в мире, а также «новым чудом в мире моды, пришедшим из России». В 2018 году Анна Павага заняла второе место в рейтинге 50 «самых красивых детей мира» журнала L’Officiel.

А началось все, когда семья Ани пришла сделать снимки в фотоателье. Фотограф сразу отметила внешние данные девочки и попросила у родителей разрешения разместить фото в соцсетях. Там ее и увидели профессионалы модной индустрии: на семью девочки сразу вышли представители агентств. Менеджером Анны стала ее мама. Все, кто работают с Анной, отмечают, что у девочки легкий характер, она естественна и на подиуме, и перед камерой.

Анна Павага Фото: соцсети

Результаты Анны впечатляют. Только представьте: Павага уже появлялась на обложках самых крутых модных журналов, среди которых Elle, L’Officiel, Harper’s bazar, Vogue. А когда девочке исполнилось 9 лет, французский дом моды Chloe, выпускающий одежду и парфюм, сделал ее своим лицом.

На своей страничке в соцсетях Аня написала: «Горжусь, что стала первой русской девочкой в Chloe!».

Кто-то скажет: у девочки нет детства! Отнюдь. В работе с Анной родители требуют соблюдать важные правила: она не должна делать то, что ей не нравится, не должна появляться с ярким макияжем на фотосессиях и сниматься в нижнем белье. Есть у Ани и сугубо девчачьи увлечения - шитье кукол и одежды для них.

Кстати, развивается у Анны и актерская карьера. Ей дали несколько небольших ролей в кино, пригласили участвовать в съемках группы «Марсель».

В 2021-м году Аня поступила учиться в Академию русского балета им. А. Вагановой, ректором которой является Николай Цискаридзе. Так что сейчас Анна постигает новые вершины. Возможно, мы еще увидим ее на главных сценах в главных балетных партиях.

Анастасия Князева, 12 лет

Анастасия Князева родилась в 2011 году. Ее мама Анна - бухгалтер и модель в прошлом, папа Павел владеет автобизнесом. У Насти совершенно кукольная внешность, огромные голубые глаза и темные волосы.

Не удивительно, что первые рекламные съемки в ее жизни случились, когда ей было всего два с половиной года! Тогда малышка рекламировала детскую одежду.

У Насти совершенно кукольная внешность Фото: Соцсети

Девочка росла, росли и ее контракты. В школе ей приходилось совмещать учебу и съемки, много съемок. Анастасия работает ведущей телеканала СТС Kids. Когда она только появилась там, во время съемок ее ставили на желтый чемодан и так снимали, поскольку юной ведущей не хватало роста.

Кстати, у нее тоже есть титул «самая красивая девочка мира». Его ей дала британская газета «Дейли Мейл».

Анастасия Безрукова, 19 лет

«Девочка с ангельским лицом» - такое прозвище получила Анастасия за свою внешность. Сразу скажем, Настя Безрукова - не дочь и даже не родственница актера, худрука Губернского театра Сергея Безрукова, хотя не раз появлялась с ним на одной съемочной площадке.

Настя родилась в Москве в семье юриста и предпринимателя. Как водится, с раннего детства мама водила дочку в секцию художественной гимнастики и на танцы.

В 8 лет она участвовала в шоу юных талантов, где режиссер разглядел ее красоту и посоветовал режиссерам обратиться в модельное агентство. А уже к 10 годам Анастасия сотрудничала с компаниями Benetton, Pinko, Moschino, успела появиться на обложке журнала Vogue и поработать с известным итальянским фотографом Даниэле Федеричи.

«Девочка с ангельским лицом» - такое прозвище получила Анастасия за свою внешность. Фото: соцсети

Дебют в кино Безруковой случился в 2015-м. Она появилась в картине Анны Матисон «Млечный путь». В роли дочери героев Сергея Безрукова и Марины Александровой. Дочерью Сергея Витальевича она была и в картине «После тебя». Для этой картины, (Сергей Безруков играет танцовщика Большого театра, которого поражает серьезная болезнь) девочке пришлось серьезно осваивать хореографию и актерское мастерство. А помогали ей в этом всемирно известный хореограф Раду Поклитару и солист ГАБТа Ян Годовский. Впрочем, благодаря своей серьезной спортивной подготовке Анастасия блестяще справилась с ролью.

Настя любит животных и участвовала в благотворительном проекте для приюта животных. Сейчас она продолжает актерскую карьеру.

Кристина Пименова 17 лет

Красивая девочка с удивительно добрыми глазами. Занималась художественной гимнастикой и даже завоевала «золотую» медаль в своей возрастной группе.

Однажды мама Кристины (Гликерия Широкова по специальности экономист, а отец - Руслан Пименов - футболист, игравший за «Локомотив», а также за олимпийскую сборную страны) привела ее на фотосессию, а снимки отправила в модельные агентства. Вдруг обратят внимание? Не ошиблась: приглашения хлынули потоком! От гимнастики, правда, пришлось отказаться, на все попросту не хватало времени. Модельный бизнес Кристина поначалу воспринимала как игру - с удовольствием примеряла наряды, красовалась, выбирала лучшие фото.

Когда девочке было девять лет, ее позвали в Калифорнию. Агентство LA Models подписало с ней контракт и девочка с мамой переехали за океан. В 2014-м сразу несколько изданий назвали ее «самой красивой девочкой в мире».

Кристина Пименова Фото: ТАСС

Сейчас Кристина Пименова живет и работает в США, снимается в кино. В 2016-м ее утвердили на роль Даши в триллере «Русская невеста» и в итальянскую научно-фантастическую ленту «Создатели: Прошлое». Кристина также участвовала в кастинге на роль Ренесми, дочери вампиров в саге «Сумерки». Но успехов не добилась из-за плохого английского. Роль ушла Макензи Фой.

Даша не раз становилась лицом Guess, Polo Ralph Lauren, Levi’s, H&M. Она по-прежнему участвует в фотосессиях, но теперь относится ко всем предложениям более избирательно. В соцсетях у Кристины 2,5 млн подписчиков.

Макензи Кристин Фой, 22 года

Макензи и модель, и актриса. Родилась в Лос-Анджелесе - городе возможностей, столице модельного и кинобизнеса США. Собственно, в этом бизнесе она и оказалась, дебютировав на подиуме, когда ей было всего четыре года. Малышка работала с такими компаниями, как Polo Ralph Lauren, Burger King, Guess Kids, Black Berry. Потом девочка стала сниматься в кино. Из-за плотного рабочего графика Макензи Кристин Фой проходила домашнее обучение.

Макензи и модель, и актриса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зрители помнят Фой по роли маленькой дочери Бэллы в картине «Сумерки, Сага. Рассвет», именно эта роль открыла ее кинематографу, а также по фильмам «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства». Юная актриса покоряла на съемочной площадке не только талантом, но и работоспособностью и дисциплиной. После дебюта ее стали приглашать во множество картин. Всего же в фильмографии Фой 17 кинолент.

Макензи Фой продолжает совершенствовать свое актерское мастерство и участвовать в съемках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Макензи много других увлечений, кроме съемок. Она любит читать, петь и играть на фортепиано, заниматься тхеквондо и степом, а также проводить время на природе и с животными. В 2020-м вышел в свет ее музыкальный альбом, кроме того, Макензи Фой продолжает совершенствовать свое актерское мастерство и участвовать в съемках. Она, вопреки злым языкам, не переросла свою красоту и все также востребована.