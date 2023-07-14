«Не смогли жить без соцсетей»: мужа блогера Лерчек не стали переводить под домашний арест, несмотря на YouTube-шоу

Валерия Чекалина и ее муж Артем вновь оказались в суде. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

14 июля Валерия Чекалина и ее муж Артем вновь оказались в Пресненском райсуде. Сюда парочка блогеров вынуждена была нанести визит по настоянию следователей. Ранее суд определил, что семья должна соблюдать «запрет определенных действий», пока идет следствие по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Это наиболее мягкая мера пресечения для людей, которых обвиняют в уголовных преступлениях. Чекалиным нужно было всего лишь не общаться со свидетелями по делу и не пользоваться интернетом.

Но столичный СК настаивал: оба неоднократно нарушали эти простые правила. Поэтому перед судом заявили ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест.

Недовольны следователи были прежде всего интервью четы, которое они дала одному из YouTube-каналов. В нем блогеры рассказали, как уходили от налогов и как тяжко им сейчас живется.

Но суд доводы стороны обвинения не принял. Однако частично. Сначала постановил: Артему Чекалину меру пресечения оставить в силе. То есть под домашний арест его не переведут. У стороны обвинения есть десять суток, чтобы обжаловать решения суда. Если этого не сделать, оно вступит в законную силу.

А вот с мерой пресечения Лерчек пока не определились. Возможно, дело в том, что заседание проходило в пятницу вечером. Изменению меры пресечения вновь рассмотрят 21 июля.

Дело на Валерию Чекалину завели в марте этого года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма — 311 млн рублей. Это значит, что доходы блогерши превышают 1 млрд рублей. Фирмы, связанные с Лерчик, зарабатывали еще больше. Муж Валерии обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Чтобы избежать платежей в казну, Валерия все доходы проводила, будто она индивидуальный предприниматель на «упрощенке». При такой системе налогообложения есть лимиты доходов, сверх которого нужно платить государству больше. Но Чекалина попросила родственников также открыть ИП, а деньги проводила через их счета. Зарабатывала она, продавая фитнес-марафоны, курсы похудения и обучения производству одежды.

Позже Чекалины предъявили обвинение в отмывании 133 млн рублей. СК считает, что два года назад Лерчек и Артем купили доллары на эту сумму, чтобы скрыть источник доходов. Когда они покупали валюту (очень много валюты!), законность происхождения денег можно было подтвердить соответствующими декларациями о доходах. На тот момент эти деньги могли не вызывать вопросов. Но потом следствие выявило дробление бизнеса, обвинило в том, что деньги, которые меняли на доллары, были получены незаконным путем. Это и рассматривается как отмывание.

При этом Чекалины погасили 311 млн рублей долга перед налоговой. Но поскольку их счета были арестованы, им пришлось занимать у знакомых.