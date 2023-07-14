Осложнения от бариатрической операции: Стала известна причина, погубившая дочь Элвиса Пресли

13 января 2023, не дожив всего месяц до своего 55-летия, Лиза Мари скончалась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизнь единственной дочери поп-короля Элвиса Пресли нельзя назвать королевской: ее родители развелись, когда девочке было 4 года, отец умер, когда ей исполнилось 9 лет. Девочка унаследовала от отца певческий талант и умение нравиться.

Лиза Мари четырежды была замужем (от первого брака у нее двое детей). Браки с певцом Майклом Джексоном и следом с актером Николасом Кейджем тоже нельзя назвать счастливыми, оба были слишком краткосрочными. С Кейджем он продлился всего 109 дней.

В 2006 году Лиза Мари Пресли вышла замуж в четвертый раз, за продюсера и режиссера Майкла Локвуда. Через два года у них родились девочки-близнецы. Это был самый длинный брак для дочери Элвиса: целых 10 лет! Но в итоге она сама подала на развод, обвинив мужа в растрате всех ее финансов.

13 января 2023, не дожив всего месяц до своего 55-летия, Лиза Мари скончалась. Накануне она была на церемонии «Золотой глобус», где актер Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в драме — фильме «Элвис». Уже тогда присутствующие заметили ее сильную бледность, неровную походку, во время интервью ей нужно было на что-то опираться.

Ее нашла бездыханной в ванной домработница. В тот момент в доме находился первый муж Дэнни Кио. Он 6 минут делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до приезда «скорой». Но это уже не могло спасти любимую «принцессу» Элвиса Пресли.

Сегодня западные таблоиды сообщили заключение судмедэксперта: Лиза Мари умерла из-за непроходимости тонкого кишечника.

Это связывают с бариатрической операцией (ушивание желудка), которую обычно проводят, когда человек никак не может избавиться от лишнего веса. Конечно, подобное хирургическое вмешательство должно применяться, только если ожирение стало жизнеугрожающим. Например, в России по ОМС к бариатрической операции могу прибегнуть, если у пациента сочетаются диабет и ИМТ выше 40 (то есть третья стадия ожирения). Но во многих странах, да и у нас в коммерческих клиниках, подход гораздо более либеральный: готов оплатить? Значит, операции быть.

А пациентам операция тоже кажется быстрым и очевидным способом похудеть. Ведь считать калории, выбирать полезную пищу это долго и скучно. А тут заснул под наркозом на операционном столе, проснулся с крошечным желудком – и начинаешь стремительно худеть, ведь много теперь не съешь.

Между тем, для бариатрии есть и четкие показания, и не менее жесткие противопоказания. Такое вмешательство не проводится тем, у кого проблемы с алкоголем и наркотиками, тяжелые психические расстройства, в том числе компульсивное переедание, заболевания желудочно-кишечного тракта (особенно, язвы желудка) и т.п. (мы писали об этом).

- В моей практике были случаи, когда пациенты после подобных операций, сбросив определенное количество кг, начинали набирать их снова, - сообщила член Европейской Ассоциации по изучению ожирения (European Association for Study of Obesity -EASO), диетолог Людмила Денисенко. - После операции прием пищи не должен превышать 100-150 мл. Они же умудрялись растапливать сало, шоколад, сливочное масло и «пить» эти 100-150 мл. Операция не решает проблем - не избавляет от дефицитов (половых гормонов, витаминов Д и В12, омега-3, ферритина и пр.), ведущих к увеличению аппетита, а чаще усугубляет их. И не «лечит» мозги. Ведь большинство проблем с весом идут именно «из головы».

И плюс к этому добавляются риски всевозможных осложнений хирургического вмешательства. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра Синай Анна Крючкова перечислила нам их, сообщив, что часть из них может проявиться в любой момент последующей жизни. Это тромбозы, инфекции брюшной полости, разрывы швов на кишечнике или желудке – это может привести к перитониту. Возможно развитие демпинг-синдрома (когда пища стремительно покидает желудок, попадая в кишечник не переваренной), язвы желудка, недостатка железа, кальция, нехватка витамина D и B12, запора или диареи, появление желчных камней, изжоги и даже алкогольной зависимости.

- В моем понимании такая операция - это добровольная инвалидизация, ведь без части желудка и (часто) тонкого кишечника нарушается нормальное пищеварение, всасывание белков-жиров-углеводов-минералов-витаминов, а значит - пожизненный прием того, чего не усвоится организмом, - говорит Людмила Денисенко. - К такой мере прибегают в самых крайних случаях.

Саму операцию Лиза Мари перенесла несколько лет назад. Но после нее надо соблюдать определенную диету (ограничивать состав и объем продуктов). А к «Золотому глобусу», говорят, она хотела стать особенно красивой и худой. Стала пить таблетки для снижения веса, еще сильнее урезала себе рацион. Принимала обезболивающие и лекарства против депрессии. В результате сбросила за полтора месяца два десятка кило. Но из-за операции у нее образовались спайки и началась непроходимость тонкого кишечника. От этого женщина и скончалась.