Герой спецоперации «Z» рядовой Альбеков уничтожил в воздухе барражирующие боеприпасы

Капитан Максим Грудьев и майор Николай Чулков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Майор Николай Чулков

«Начальник автомобильной службы майор Николай Чулков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по поддержанию в боеготовом состоянии автомобильной техники батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Своевременно организовывал поставку в подразделения группировки необходимых запасных частей. При совершении в районе одного из населенных пунктов марша колонна, которую возглавлял Чулков, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны националистов. Действуя смело и решительно, Николай организовал и лично руководил выводом колонны из зоны поражения вражеской артиллерии. Зная маршруты объезда, майор Чулков оперативно передавал команды водителям колонны, постоянно маневрируя и изменяя направления движения. Благодаря мужеству и своевременным действиям Николая Чулкова удалось сохранить большое количество автомобильной техники и не допустить срыва поставки автотехники на передовую».

ПОЙМАЛ БРОНЕГРУППУ ВРАГА НА ПЕРЕПРАВЕ

Капитан Максим Грудьев

«Капитан Максим Грудьев, неся боевое дежурство на пункте управления, получил информацию с наблюдательного поста о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве 3 танков и до 10 единиц другой бронированной техники. Оценив обстановку, Грудьев немедленно выдвинулся на пост и приступил к корректировке огня приданной крупнокалиберной артиллерии. В бою Максим грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. Благодаря профессионализму Грудьева по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В результате грамотных и решительных действий капитана Максима Грудьева по управлению огнем была сорвана попытка противника перебраться на противоположный берег, а наведенная противником переправа и часть бронетехники с личным составом были уничтожены».

Рядовой Игорь Альбеков

УНИЧТОЖИЛ БАРРАЖИРУЮЩИЕ БОЕПРИПАСЫ

Рядовой Игорь Альбеков

«Стрелок мотострелкового взвода Игорь Альбеков, неся службу на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника к району расположения подразделений ВС РФ. Мгновенно оценив ситуацию, Игорь доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах. Получив команду на уничтожение, Альбеков первым открыл прицельный огонь по беспилотникам противника. Точным огнем рядового Игоря Альбекова барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».