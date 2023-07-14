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Политика14 июля 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» рядовой Альбеков уничтожил в воздухе барражирующие боеприпасы

Точным огнем воин поразил все цели, и они сдетонировали в воздухе, так и не успев приблизиться к позициям российских войск
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Капитан Максим Грудьев и майор Николай Чулков

Капитан Максим Грудьев и майор Николай Чулков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Майор Николай Чулков

«Начальник автомобильной службы майор Николай Чулков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по поддержанию в боеготовом состоянии автомобильной техники батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Своевременно организовывал поставку в подразделения группировки необходимых запасных частей. При совершении в районе одного из населенных пунктов марша колонна, которую возглавлял Чулков, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны националистов. Действуя смело и решительно, Николай организовал и лично руководил выводом колонны из зоны поражения вражеской артиллерии. Зная маршруты объезда, майор Чулков оперативно передавал команды водителям колонны, постоянно маневрируя и изменяя направления движения. Благодаря мужеству и своевременным действиям Николая Чулкова удалось сохранить большое количество автомобильной техники и не допустить срыва поставки автотехники на передовую».

ПОЙМАЛ БРОНЕГРУППУ ВРАГА НА ПЕРЕПРАВЕ

Капитан Максим Грудьев

«Капитан Максим Грудьев, неся боевое дежурство на пункте управления, получил информацию с наблюдательного поста о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве 3 танков и до 10 единиц другой бронированной техники. Оценив обстановку, Грудьев немедленно выдвинулся на пост и приступил к корректировке огня приданной крупнокалиберной артиллерии. В бою Максим грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. Благодаря профессионализму Грудьева по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В результате грамотных и решительных действий капитана Максима Грудьева по управлению огнем была сорвана попытка противника перебраться на противоположный берег, а наведенная противником переправа и часть бронетехники с личным составом были уничтожены».

Рядовой Игорь Альбеков

Рядовой Игорь Альбеков

УНИЧТОЖИЛ БАРРАЖИРУЮЩИЕ БОЕПРИПАСЫ

Рядовой Игорь Альбеков

«Стрелок мотострелкового взвода Игорь Альбеков, неся службу на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника к району расположения подразделений ВС РФ. Мгновенно оценив ситуацию, Игорь доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах. Получив команду на уничтожение, Альбеков первым открыл прицельный огонь по беспилотникам противника. Точным огнем рядового Игоря Альбекова барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».

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