Шепелев рассказал, как после смерти Жанны Фриске глушил боль алкоголем и ходил к психологам

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году. Фото: Мила СТРИЖ

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал, как пережил смерть Жанны Фриске. Певица ушла из жизни 8 лет назад, оставив Шепелеву двухлетнего сына Платона. Телеведущий признался, что после ухода любимой женщины долго не мог прийти в себя. Гражданский муж звезды, скончавшейся от опухоли головного мозга, до самого конца заботился о ней. А после ее смерти оказался в эпицентре скандала. Дмитрий не смог наладить отношения с родителями Фриске и до сих пор не позволяется сыну видеться с бабушкой и дедушкой. По словам Шепелева, он с большим трудом смог вернуться к нормальной жизни. Уход любимой женщины стал для него большим ударом.

«Я вывозил очень долго, потерял реально много времени. Во-первых, к этому нельзя было подготовиться, случилось что случилось… Единственным выбором было — проходить через это честно и достойно. Но то, что это забрало у меня лет десять карьеры, профессиональной жизни, меня как мужчины - факт. Это время я потратил на другое, не думая о будущем, деньгах. Я заботился о ребенке, жене. Я все сделал правильно. Безусловно, моя личная жизнь в этот момент была на паузе», - рассказал Шепелев в YouTube-шоу «Интересный подкаст».

Телеведущий не скрывает, что после смерти Жанны начать злоупотреблять спиртным. Но, по его мнению, это не выход – он никому не советует пытаться заглушить боль алкоголем.

«Главное - не бухать. Это не выход. Но я бухал, конечно», - признался телеведущий.

Справиться с горем ему помогла психотерапия. Дмитрий считает, что вряд ли смог разрешить эту ситуацию сам, без помощи специалистов.

«Абсолютно точно могу сказать: без последствий я не вывез бы это сам. У меня было такое состояние… Я на полусогнутых ногах входил в кабинет психолога, падал на диван, лежал, свернувшись калачиком, и просил просто поговорить со мной. Потому что эмоциональное напряжение было такое сильное, что переживать его самостоятельно - тяжело. Со мной рядом был психолог, и не один. С сыном тоже были психологи, которые помогали нам эту ситуацию достойно прожить», - говорит Шепелев.

В 2017 году Дмитрий начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Два года назад она родила телеведущему сына Тихона. Вместе они также воспитывают наследника Дмитрия от союза с Жанной и дочь Екатерины, которая родилась в первом браке.

Затянувшийся конфликт Шепелева с семьей покойной жены длится до сих пор. Отец певицы Владимир Фриске не раз упоминал, что они с женой готовы видеться с внуком в рамках, назначенных судом – то есть раз в месяц по полтора часа. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович говорит, что органы опеки сквозь пальцы смотрят на несоблюдение установленного судом графика свиданий.