Турецкий киноактёр Бурак Озчивит мило признался жене в любви

За судьбой этой пары следят не только в Турции, но и по всему миру

Многие фанаты турецких кинофильмов и телесериалов знакомы с актёром Бураком Озчивитом. Он снимался в многосерийных фильмах «Великолепный век», «Стамбул», «Чёрная любовь».

В кино вокруг Бурака всегда было много женщин, но спутницей его жизни стала Фахрие Эвджен, которая играла с ним в паре в сериале «Королёк — птичка певчая».

История их любви началась ещё в 2013 году, на съёмочной площадке. Актёры втайне встречались, а спустя 4 года скрепили свои отношения браком.

В начале июня актриса праздновала своё 37-летие. Бурак устроил для нее шикарную вечеринку в стиле Барби, пригласив кучей гостей и заказав сотню розовых воздушных шаров. Также по его просьбе был доставлен торт с портретом возлюбленной, на котором было написано трогательное признание.

«Моя любовь, хорошо, что ты есть… Долгих лет жизни тебе, моя дорогая. Я люблю тебя, мы любим тебя», - попросил кулинаров вывести на торте любящий супруг.

За судьбой этой пары следят не только в Турции, но и по всему миру. В 2019 году у них появился сын, а в апреле этого года у них - второй ребенок.

Как можно сказать, что на свете нет настоящей, верной и вечной любви, если есть такие примеры?