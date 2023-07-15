Китайцы массово пересели в инвалидные коляски

На инвалидные коляски с электроприводом запрет не распространяется, и предприимчивые молодые люди массово пересели на них Фото: скриншот видео

Жители южно-китайского города Гуанчжоу массово пересели в инвалидные коляски с электрическим приводом. Причиной стала не эпидемия или крупная авария, ограничившая мобильность тысяч людей, а запрет на электросамокаты.

Гуанчжоу, равно как и многие другие мегаполисы мира, страдает от автомобильных пробок, и молодежь предпочитает передвигаться по городу на мопедах и электросамокатах. Последние сейчас особенно популярны в Китае; по последним оценкам, их в Поднебесной сейчас порядка 300 миллионов.

Но мэрия Гуанчжоу несколько дней назад решила ограничить передвижение электросамокатов и скутеров по улицам города, мотивируя свое решение тем, что в последние годы количество ДТП из-за них резко возросло. Также чиновники смущает и тот факт, что для управления электросамокатом не требуется получать водительские права, при этом водители таких транспортных средств являются полноценными участниками дорожного движения.

Своеобразная борьба с электросамокатами сейчас ведется во многих странах. В первую очередь потому, что их батареи небезопасны из-за частых самовозгораний.

В Гуанчжоу пошли на крайние меры и запретили электросамокаты в большинстве районов города. А вот на инвалидные коляски с электроприводом этот запрет не распространяется, и предприимчивые молодые люди массово пересели на них, создав на улицах третьего по величине города КНР немало хаоса.