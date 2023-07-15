Как похудеть при помощи силы мысли: секрет необычной техники

Медитативные практики позволяют привести психику в норму Фото: Shutterstock

Мы привыкли, что лишний вес ассоциируется с сидячей работой, нелюбовью к спорту, зато любовью к плюшкам. И даже понимая, к чему приводят лишние килограммы, заняться собой не у всех хватает сил. И это понятно: в последнее время все чаще звучат голоса ученых, врачей-диетологов и психологов, что в лишнем весе виноват хронический стресс, с которым мы, увы, привыкли жить. А стресс – это не просто постоянная усталость, а еще и переедание…

Чем дальше, тем хуже: хронический стресс провоцирует и другие серьезные изменения в организме. На фоне эмоционального потрясения происходит повышенная выработка гормона кортизола, который замедляет метаболизм и вообще негативно влияет на обмен веществ. В итоге человек попадает в замкнутый круг: постоянно находится в подавленном состоянии, переедает и не чувствует себя сытым.

Поэтому простое на первый взгляд решение «меньше жрать» не приводит ни к чему, кроме очередного срыва.

КАК РАБОТАЕТ МЕДИТАЦИЯ

- В состоянии стресса условиях важно вернуться в спокойное состояние и разобраться в собственных эмоциях, а не «заедать» их, - говорит Наталья Репина, учитель медитаций со светом, психолог межличностных и семейных отношений, основатель и преподавателем Института современных медитаций. - Одной из практик, которая позволяет эффективно работать со стрессом и его последствиями, является медитация.

Исследование, проведенное среди сотрудников Объединенного школьного округа Сан-Франциско, показало, что регулярная практика медитаций в течение четырех месяцев помогла людям справиться с тревогой и повысила их вовлеченность в работу.

«Медитативные практики позволяют привести психику в норму. Приходит понимание себя и собственных желаний. Смещается фокус внимания, появляются силы действовать», - объясняет Наталья Репина.

Еще одно исследование доказало, что регулярные практики осознанности снижают уровень «гормона стресса» кортизола в среднем на 25%. Ученым на базе Института когнитивных наук и мозга им. Макса Планка (Германия) удалось установить, что медитации снижают тревожность, поддерживают уровень кортизола на стабильно низком уровне и имеют накопительный эффект (сравнивали эффект в разных группах после 3, 6 и 9 месяцев медитаций).

- Практика медитации является условно безопасной для здоровья и позволяет через управление своими эмоциями прийти человеку к нужному решению, - говорит Наталья Репина. - К примеру, найти тренера для занятий спортом, отказаться от вредной еды, напитков, то есть осознанно выбрать определенный тип питания и тренировок. Но все же нужно понимать, что медитации - не панацея, а инструмент для достижения поставленной цели, это не транс и не гипноз, а осознанное принятие себя и своих эмоций. Конечно, при хронических заболеваниях или тяжелом психическом состоянии перед началом занятий следует обратиться к специалисту, чтобы получить консультацию.

ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ: ПЯТЬ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ

Для нормализации своего эмоционального состояния можно использовать простую технику медитации для восстановления сил и энергии, отмечает эксперт. Эта же техника же со временем приведет и к осознанному похудению.

Как подготовиться к медитации

Главное – остаться в тишине, без детей и животных. Постарайтесь обеспечить себе 15 минут одиночества. Прогоните домашних гулять, например, а от кота запритесь в комнате. И главное – отключите телефон!

1. В начале практики сядьте в удобную открытую (то есть свободную, не скрещивая рук и ног) позу. Не обязательно принимать позу лотоса, можно даже лежать.

2. Глаза лучше закрыть для лучшей концентрации.

3. Можно лежать в тишине или включить легкую релаксирующую музыку, как вам приятнее и спокойнее.

4. Замедлять дыхание или дышать в какой-то определенной технике не нужно, все, как всегда.

5. Важно полностью расслабит не только свои мышцы, но и мысли. Попытайтесь максимально расслабиться, а не гонять мысли пинг-понгом в голове.

Что дальше

Сидя (или лежа) в комфортном положении, представьте в деталях то место, где чувствуете себя максимально расслабленным. Это может быть море, лес или тропический остров. Важно сосредоточиться на внутренних ощущениях, представить журчание воды или шепот листвы, как будто все происходит в реальности. Чем детальнее вы себе все представляете, тем проще прогнать навязчивые мысли, сосредоточиться на расслаблении.

В начале внимание может переключаться, это нормально. Возвращайтесь мыслями к своим чувствам, следите за дыханием.

Как выходить из практики

«Для начала длительность одной медитации должна быть 15-20 минут, - подсказывает Наталья Репина. - Можно установить время с помощью будильника и секундомера, который подаст мягкий сигнал об окончании практики. Со временем вы научитесь выходить даже из длительных медитаций без будильников».

А можете все делать без будильника. Не спешите, позвольте себе побыть в состоянии расслабленности подольше. Запоминайте яркие детали и картины, чтобы затем к ним возвращаться.

Для выхода из медитации можно использовать потягивания, перекаты, то есть движения как после сна с глубоким вдохом и выдохом.

Когда будет эффект

«После первой медитации вы можете почувствовать себя лучше, бодрее, - говорит Наталья Репина. - Но устойчивые изменения, как правило, наступают со временем: кому-то достаточно нескольких недель или месяца, кто-то приходит к осознанности медленнее. У каждого свой ритм. Регулярная практика медитации позволяет находиться в процессе, отслеживать свой прогресс, не загонять себя в эмоциональную яму и просто радоваться результату похудения».

КСТАТИ: КАКИЕ ЕЩЕ ТЕХНИКИ ЕСТЬ

1. Следить за дыханием.

Некоторые практикующие рекомендуют начинать именно с освоения техники дыхания, концентрируясь на которой хотя бы пять минут в день, вы приведете в порядок мысли, научитесь управлять эмоциями.

Можно просто лежать и следить за медленными вдохами или выдохами. Или посложнее: вдох на счет 1-2-3-4, чуть задержать дыхание, выдох на счет 1-2-3-4. Это гарантировано избавляет от мыслей в голове – для них просто не остается места.

2. Следить за пламенем свечи.

Все медитации рекомендуют проводить в комфортном освещении, лучше в полумраке. Очень полезная техника – следить за огоньком свечи, если не получается представить картины тропического рая. Можно представлять, как в огне сгорают негативные чувства и эмоции, страхи, тревоги. Удерживайте взгляд на свече сначала минуту, потом дольше. Если глаза устают, можно закрывать на 10-15 секунд.