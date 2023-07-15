Почему уходит либидо: Сексолог дала советы, которые вернут огонь в отношения

Изменения в гормональном статусе являются первопричиной, тянущей за собой все последующие моменты Фото: Shutterstock

- Начнем с того, что либидо – это не только про секс, - говорит сексолог Елена Тропина. - Да, в разные времена, его как только не переводили (лат. libido): «страсть», «влечение», «желание», «похоть». При этом смысл оставался один: стремление к интимной близости, постельные радости. Но либидо – понятие значительно более широкое. Это вкус к жизни, это энергия, которая помогает двигаться вперед, достигать поставленных целей, развиваться и расцветать, это возможность творить, создавать что-то новое, это способность ощущать красоту музыки и гармонию природы. Либидо – это основа полноценной жизни.

Наглядное доказательство: каждая обладательница сниженного либидо отмечает ухудшение внешнего вида, кожи, фигуры и психоэмоционального состояния. По данным разным опросов, каждая восьмая женщина в мире, ощущает снижение либидо. А сколько женщин не обращают должного внимания на интим из-за загруженности, сложностей со здоровьем и семейных неурядиц…

7 ПРИЧИН НЕЖЕЛАНИЯ

1. Снижение уровня гормонов.

Изменения в гормональном статусе являются первопричиной, тянущей за собой все последующие моменты. Поэтому надо сдать кровь на гормоны и проконсультироваться с врачом.

2. Повышенный уровень общего стресса.

3. Запрет на сексуальность.

И тут не только предыдущий опыт, но и социальный факторы – тесные квартиры, проживание с родителями и так далее. В эту же «копилочку» попадают вина за удовольствие, неправильные установки о сексе и парном взаимодействии.

4. Незнание собственного тела, своей сексуальности.

«Сексуальность - это проявленность личности как пола, говорит Елена Тропина. - И она подразумевает первичное изучение своей природы, своего тела, его чувствительности и эрогенности. Затем – вторичное внедрение этого знания в партнерское сексуальное взаимодействие».

5. Недостаток витаминов или микроэлементов в питании.

Да, все бывает и так: это необходимые нам вещества, «кирпичики», которые участвуют в синтезе гормонов. Порой даже корректировка поступления витамина Д может изменить ситуацию. Поэтому нужно выработать привычку следить за тем, чтобы витаминный баланс был в норме.

6. Образ жизни.

Нарушенный режим сна и отдыха, то есть недосып абсолютно точно влияет на снижение либидо у женщины. Все молодые родители это знают – после бессонных ночей с младенцем не хочется ничего, только спать.

В более старшем возрасте недосып и нехватка отдыха тоже влияют. В отпуске, когда вы выспались, у вас прекрасное настроение, вам больше хочется любоваться собой, вы больше уделяете внимание телу и его чувствительности. А познание своей чувствительности – начало роста либидо.

7. Психоэмоциональный сексуальный статус.

«Если, например, вы мстите за измену, переживаете боль, связанную с обидой и предательством, то ваша работа по повышению уровня либидо непременно должна начинаться с проработки вашего состояния, иначе все тщетно», - считает сексолог. – «И в целом, отсутствие базовых навыков физиологического развития своего тела, тоже очень влияет на либидо. Уважая свое тело – храм своей души, познавая его потребности, изучая способы повышения его эффективности, мы кардинально повышаем уровень его сексуальных возможностей».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЛИБИДО СНИЖАЕТСЯ?

Главный определяющий симптом – нежелание половых контактов с партнером. Исчезают эротические фантазии, прелюдия не вызывает приятных ощущений, оргазм не наступает.

Как же так? Прошла любовь, завяли помидоры? Необязательно. Женщине доставляет удовольствие заботиться, делать человеку что-то приятное, например, печь его любимые оладушки. Все, кроме постели.

Естественно, в отношениях возникает напряжение. Далее обиды, чувство вины, невозможность объяснить партнеру нежелание близости, сниженная самооценка… Конфликты, развод и девичья фамилия…

ТРИ СПОСОБА ПОДНЯТЬ СЕКС НА НОВУЮ ВЫСОТУ

Вот что предлагает практикующий сексолог Елена Тропина.

1. Включение женского физиологического резерва.

- Это естественный и высокоэффективный способ повышения уровня либидо, настоящая «кнопка жизни», - считает сексолог. - Одним из самых доступных и действенных способов являются специальные упражнения для вагинальных мышц и мышц тазового дна. Это безопасная немедикаментозная терапия для увеличения либидо.

Во-первых, начав работу с интимными мышцами, мы запускаем матку на сокращение, а значит, даем сигнал яичникам на выработку гормонов, адекватную вашему возрасту и состоянию.

Во-вторых, яичники – один из органов эндокринно-гормональной системы, где все взаимосвязано и изменения в одном органе непременно влияют на другие. За счет «включения» яичников выравнивается работа и щитовидной железы, и надпочечников, и всех остальных органов. Таким образом, происходит возрождение эндокринно-гормональной системы в целом.

В-третьих, за счет работы с телом у женщины происходит смещение фокуса внимания на себя, то есть, отвлечение от стрессов и неприятных ситуаций, которые, возможно, и повлияли на снижение либидо.

В-четвертых, физическая активность, направленная на область малого таза, улучшает кровообращение и общий тонус всех мышц. А «огонек в глазах» и желание жить.

2. Изучить асаны из йоги, которые улучшают кровообращение в области таза и вообще функционирование половых органов.

Если вы уже занимаетесь йогой, то выбирайте позы голубя, орла, кошки-коровы и др. Или проконсультируйтесь у инструктора.

А вообще йога помогает сделать тело более гибким и податливым, что определенно понравится партнеру и добавит новых красок в сексуальную жизнь. Ну, и, конечно, регулярные занятия йогой сделают тело стройней, поднимут вашу самооценку.

3. Психотерапия – терапия души.

Очень часто женское либидо снижается из-за психологических проблем. Психотерапевт или семейный психолог поможет женщине начать правильно общаться с партнером, обсуждать любые темы, самые сокровенные. От этого зависит вся дальнейшая сексуальная жизнь.