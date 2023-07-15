Украину превращают в плантацию наркотиков: мафия США нашла замену Афганистану

Украину действительно превращают в гигантскую плантацию по выращиванию марихуаны Фото: REUTERS

Киев встретил президента Украины после возвращения из Вильнюса "историческими" решениями украинских властей. Киевсовет запретил исполнение песен на русском языке в публичных местах, улицу Теодора Драйзера депутаты переименовали в улицу Рональда Рейгана (наверное, в силу своей тупости и повальной необразованности решили, что Драйзер был советским писателем, или накурились какой-нибудь наркоты), а депутаты Верховной рады приняли вы первом чтении законопроект о легализации марихуаны, прикрываясь тем, что речь якобы идет о медицинском каннабисе. О необходимости его легализации как раз перед поездкой на саммит НАТО депутатам как раз говорил сам Зеленский. И хоты бы они его, в конце концов, обрадовали, хотя не обошлось без критики законопроекта со стороны оппозиции.

Сторонники законопроекта в ходе его обсуждения напирали на то, что медицинский каннабис, дескать, необходим для раненых, для больных и, вообще, как заявила депутат Александра Устинова из фракции "Голос", пора заканчивать с этим советским походом". При этом она еще умудрилась и Китай оскорбить: "Я вам назову несколько стран, которые вместе с Украиной до сих пор это не легализовали, это Чад, Камерун, Алжир, Китай. Вы понимаете, что мы как страна не то что третьего, а десятого мира живем сейчас в пещере и заставляем наших граждан, наших военных сейчас страдать от страшных, адских мук, потому что мы боимся и слушаем какие-то мифы. Давайте заканчивать с этим советским подходом".

Со своей инвалидной коляски, в которой она передвигается, выступила и член фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

- Я выступаю как человек с инвалидностью, получивший четыре контузии, как человек, который во время военных действий получил десять черепно-мозговых травм при столкновении с другим транспортом боевым, как человек, который сейчас поломал даже на коляске две ноги, - заявила она. - Я от себя, от наших пациентов, от наших друзей, которых большое количество, у нас, к сожалению, уже более полутора миллионов ветеранов, я прошу вас проголосовать за этот закон.

Против законопроекта ожидаемо выступила Юлия Тимошенко, которая смогла преподнести сюрприз своим новым имиджем, в частности, очень тщательно сформированном "творческом беспорядке" на голове. Юлия даже внешне в новом имидже очень помолодела, а выступала с трибуны, вообще, с девичьим задором.

- Закон, о котором мы сейчас говорим, о так называемой легализации марихуаны – это закон о том, чтобы превратить Украину в плантацию для наркобизнеса для выращивания наркотической марихуаны. Этот закон не о медицинской марихуане. Я считаю, что правительство надо отправить в отставку за то, что они не закупили препараты марихуаны для обезболивания, в том числе наших военных, - резала она правду-матку в микрофон. - В этом законе в отличие от многих других в других странах нет ограничения наркотического препарата в сухих растениях, нет ограничений, на каком количестве гектаров выращивают, нет ограничений сколько, вообще, нужно такого сырья. В нем ничего такого нет. Это открытая дверь, где у нас Украина превратится, по сути, в плантацию для наркотической марихуаны.

Все, что говорила Тимошенко, самая что ни на есть правда. Украину действительно превращают в гигантскую плантацию по выращиванию марихуаны. Пока только марихуаны, а там дальше может пойти и совсем иное. Штаты нашли себе замену Афганистану, пусть и чисто теоретическую после того, как их вышвырнули из Афганистана.

- Я считаю, что нужно избавиться от этого совка, который живет у нас во всех. И те, кто против голосования, они за тот совок, за продолжение этого совка. Я выступаю за свободную страну, потому что только свобода может убедить нас всех и быть двигателем цивилизации в этом мире, - пафосно объявил депутат Евгений Шевченко, который выступил за легализацию не только медицинской марихуаны.

А "представитель президента Украины в Крыму" Тамила Ташева уже размечталась, как полуостров засеют коноплей после "освобождения" полуострова. Эксперты-ботаники крутят пальцем у виска, потому что для конопли требуется в три раза больше влаги, чем для той же пшеницы, и с этой позиции Крым, мягко выражаясь, не самое удачное место для производства каннабиса. А эксперты-политологи солидарны с ботаниками, потому что Крым уже достаточно давно территория России, и там не хотят видеть ни Ташеву, вне зависимости, с марихуаной или без оной.

Что касается Украины, то в отличие от НАТО, дверь в наркоту оказалась для нее действительно открытой.