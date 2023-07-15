Море больше не синее: Мировой океан стремительно потерял цвет

Моря и океаны становятся все менее синими, голубыми, ультрамариновыми - и все более зелёными и изумрудными Фото: EAST NEWS

Моря на Земле стремительно меняют цвет! За последние 20 лет, с 2002 по 2022 год, больше половины поверхности Мирового океана изменили свой оттенок. Морская вода больше не синяя. Она позеленела.

Это открытие сделали ученые Массачусетского технологического института (США) и Национального океанографического центра Великобритании. Они сравнили снимки со спутника Aqua, сделанные в начала XXI века и в прошлом году. И увидели поразительную разницу. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Nature.

Моря и океаны становятся все менее синими, голубыми, ультрамариновыми - и все более зелёными и изумрудными. Разницу в цвете ученые оценивали не на глаз, а с помощью приборов, определяющих длину волн всего видимого спектра.

Масштаб перемен впечатляющий, он коснулся 56% поверхности Мирового океана. А по площади это больше, чем все континенты вместе взятые. Активнее всего зеленеют тропические моря, расположенные близко к экватору.

Что происходит? Кто добавил в морскую палитру зелени? Исследователи считают, что все дело в фитопланктоне - микроскопических водорослях, содержащих зелёный пигмент хлорофилл.

Сейчас из-за глобального потепления повышается средняя температура не только воздуха, но и вод Мирового океана. В теплеющей воде фитопланктон чувствует себя вольготнее, растёт, пышет хлорофиллом.

Чем больше фитопланктона, тем зеленее вода. И, кстати, тем больше пищи для криля, рыбы, морских птиц и млекопитающих, поскольку фитопланктон является важнейшим звеном пищевой цепочки для водных жителей. Однако избыток фитопланктона приводит к появлению так называемых «мертвых зон» в океане, где для обитателей просто не хватает кислорода. Также он может выделять токсичные газы. В общем, все хорошо в меру.

- То, что мы видим как изменение цвета морской воды, может означать, что планктон стал крупнее или мельче, что в океане стало больше либо, наоборот, меньше хищников и промысловых видов рыбы - но в любом случае меняется вся экосистема Мирового океана, - объясняет БиБи Кэел, ведущий исследователь Национального океанографического центра.