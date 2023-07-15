«Бросит с младенцем на руках!»: Калашникову отговаривают от романа с футболистом Новосельцевым

Анна Калашникова появляется в свете с футболистом Новосельцевым с января этого года. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Одной из обсуждаемых пар на церемонии «Fashion Summer Awards 2023» стала певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова и футболист Иван Новосельцев.

Анна в этот вечер вышла на дорожку в необычном образе в азиатском стиле - в кимоно с веером.

В тот вечер певица получила премию «Fashion-песня» за трек «Коко Шанель», который она и исполнила на самой церемонии.

Калашникову на звездной дорожке сопровождал футболист Иван Новосельцев. Это не первый выход в свет Анны и Ивана.

Судя по всему, Иван уже не первый месяц ухаживает за Анной. Да, и у Калашниковой далеко идущие планы.

- Хотелось бы в новом году родить ещё и дочку. Сын хочет сестричку, будем работать над этим, - призналась репортерам Калашникова.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Однако подписчики соцсетей певицы уговаривают ее не торопиться с замужеством.

«У Новосельцева плохая репутация, он обманул свою бывшую жену и вас обманет», «Зачем от него рожать? Он бросит вас с младенцем на руках», - пишут Калашниковой комментаторы.

Репутация у футболиста и правда скандальная. Когда у Новосельцева грянул развод с баскетболисткой Катериной Кейру, жену Ивана взяла под свое крыло юрист Катя Гордон.

По словам Гордон, у Новосельцева и Кейру после четырех лет брака возник имущественный конфликт. Катерина выяснила, что муж переоформил почти все имущество на свою маму. Причем, девушка узнала про это будучи на серьезном сроке беременности.

Бывшая жена Новосельцева Катерина воспитывает сына Тео одна Фото: социальные сети

Внутри семьи имущественный вопрос решить не удалось, поэтому Кейру обратилась тогда к Гордон.

- История Кати Новосельцевой комична и драматична одновременно. Комична она тем, что Катя узнала, случайно увидев переписку в их общей почте, что часть ее имущества оказывается переоформлена на маму Ивана Новосельцева. А драматична эта история тем, что Катя ждала ребенка, - рассказывала KP.RU Гордон. - Все мы знаем баскетболистку Катерину Кейру, которая вызывает уважение у многих почитателей спорта. Катя безгранично верила мужу, оставила карьеру в пользу Вани.

А потом в какой-то момент с Иваном пошло что-то не так и он стал совершать какие-то странные действия…

Может он действительно попал под влияние агентов, друзей или родителей, которые, то время, которое он мог проводить в счастье с женой, превратили в откровенное позорище на всю страну.

К сожалению, крепкий брак в большом спорте — это скорей исключение. Я знаю только несколько историй, в частности очень приятная мне семья Жирковых. В остальных случаях футболисты, дорвавшиеся до больших денег, не получили должного воспитания и образования очень часто срываются, поддаваясь искушениям. Не секрет, что многие девчонки охотятся на богатых и часто не умных футболистов (или представителей другого высокооплачиваемого спорта). И в связи с этим все просто проходят эти испытания медными трубами и поэтому так быстро теряют систему координат.

Правда Калашникова не верит, что ее спутник так коварно обошелся со своей бывшей семьей.

- Насколько я знаю, Иван оставил жене и ребёнку много имущества и каждый месяц выплачивает солидные алименты, - объясняет KP.RU Калашникова. - Катя живет безбедно, ребёнок тоже ни в чем не нуждается. Я понимаю про что говорю, поскольку воспитываю своего сына одна. Его отец ещё до рождения нашего сына уехал в Европу и пропал. Так до сих пор и не выходит с нами на связь, не помогает.

И если бы бывшая жена Ивана почаще давала бы ему сына, уверена, он проявил бы себя как прекрасный отец, - защищает своего друга Калашникова.