Предавшая Родину Мария Машкова вышла протестовать на улицы Лос-Анджелеса

Актриса Мария Машкова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

38-летняя артистка Мария Машкова живет в США давно. А сейчас Машкова стала участницей забастовки актеров и сценаристов США. Российские зрители помнят Марию Машкову по ролям в сериалах «Не родись красивой», «Света с того света», «Котейка». Хотя Мария снималась много – на ее счету более 40 киноработ.

Много лет Мария Машкова летала из Америке на работу и на каникулы на Родину – в Россию. После начала СВО Машкова сидит в США – поездки к родне и на работу прекратила, чтобы не потерять возможность жить за границей вместе с мужем. Муж Марии Машковой – американец русского происхождения: бизнесмен, продюсер и музыкант Александр Слободяник переехал в Америку с родителями еще в 14 лет. У Марии и Александра 2 дочери: 13-летняя Стефания и 11-летняя Саша.

Отец и дочь Владимир и Мария Машковы сейчас не общаются. Фото: социальные сети

Машкова с мужем и детьми обосновалась в Лос-Анджелесе. Дети у супругов родились в Америке. У Марии есть американский агент, но о ее ролях в голливудских картинах ничего неизвестно. Хотя недавно она самоуверенно заверяла подписчиков: мол, с работой в Америке у нее проблем нет. Правда с какой именно работой женщина не уточнила.

Как известно, в Америке сейчас идет забастовка членов гильдии сценаристов и профсоюза голливудских актеров. Бастуют из-за оплаты труда; сценаристы требуют больших гарантий заработка от студий и стриминговых гигантов, а актеры их поддерживают; сценаристы не согласны с использованием искусственного интеллекта в сценариях, а актеры беспокоятся, что искусственный интеллект может быть использован для безвозмездного воспроизведения их образов и т.п. Остановлены съемки третьего «Дэдпула» и третьего «Венома», и десятков сериалов и фильмов – 2024 год может остаться без части премьер. Казалось бы при чем здесь Машкова?

Мария Машкова бастует с транспарантом: на нем название актерского профсоюза и призыв удовлетворить их требования. Фото: социальные сети

Мария вышла на забастовку, о чем рассказала у себя в соцсетях. Заодно рассмешила публику сообщением о том, что она оказывается член профсоюза голливудских актеров и решила «проявить с ними солидарность». В руках у нее транспарант с названием профсоюза и призывом удовлетворить их требования. Машкова пишет: «Как участник забастовки я получила бюллетень что не могу делать во время забастовки. Никаких актерских работ, никаких фестивалей, никаких рекламных компаний». Машкова сфотографировалась с транспарантом на безлюдной улице Лос-Анджелеса и призвала патриотов ее обсуждать. Сама же опубликовала очередную порцию русофобских лозунгов. Очевидно, что Мария любыми способами пытается прилечь к себе внимание и доказать американцам, что она «с ними». Поэтому Машкова и соглашается на интервью – поговорить на русофобские темы. Понимает, что интервью у нее берут только потому, что она дочь легендарного российского актера Владимира Машкова (от первого брака с актрисой Еленой Шевченко). Но соглашается, потому что это единственный способ заявить о себе – жестко критиковать Родину, соотечественников, отца.

Еще несколько лет назад в интервью Мария Машкова сообщала: «Когда выдается возможность, я прислушиваюсь ко всему, что говорит папа. Но у нас в семье не очень принято советоваться или советовать. Другое дело, если обращаешься за помощью». В начале СВО у отца и дочери произошел конфликт из-за разных политических позиций – сделала его публичным Мария Машкова. Отец и дочь прекратили общение – о чем также регулярно напоминает Мария Машкова. Владимир Машков – патриот, он поддерживает страну и российских военнослужащих: «Мои предки Родину от нацизма защищали, и я буду защищать». В начале СВО Машков позвонил дочери Марии с требованием, чтобы она с детьми возвращалась на Родину и извинилась за свои высказывания перед соотечественниками. Мария Машкова отказалась: «Позвонил папа. Я оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы старались услышать друг друга. Но не вышло. Пришлось отца ослушаться. Он попросил меня немедленно вернуться в Россию со своими дочерями, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом…». Мария Машкова надеется, что разрыв с отцом когда-нибудь удастся «сшить», говорит, что несмотря на разницу во взглядах – папу любит.