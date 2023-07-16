Составлен рейтинг самых пьющих стран: Россия не вошла даже в топ-50

Если у человека есть работа, культурный досуг, спортивный досуг, то он, как правило, пьет в разумном количестве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно британские СМИ обнародовали впечатляющий рейтинг: сколько алкоголя «принимают на грудь» жители разных стран. Больше всего поражают два момента. Во-первых, список составили не чиновники какого-нибудь гражданского ведомства, а настоящие разведчики - аналитики американского ЦРУ. Во-вторых, Россия в этом рейтинге… где бы вы думали? Аж на 56-м месте! В первой пятерке - Чехия, Литва, Латвия, а также Австрия и Острова Кука - страна в южной части Тихого океана.

Однако, есть нюанс. Как сообщает английская Daily Mail, список составлен на основе сведений, собранных ЦРУ для своей базы данных демографической статистики в 2019 году. С тех пор в мире все ого-го как поменялось. Сначала на планету обрушилась пандемия COVID-19 с ее карантинами, переживаниями, зашкаливающим уровнем тревожности. Потом наша страна оказалась в сложной геополитической ситуации, что спокойствия явно не добавляет. А спиртное, как известно, многие воспринимают как «антидепрессант»…

Что же в реальности происходит сейчас? «Комсомолка» изучила данные российских, международных источников и обратилась за комментариями к специалистам.

У КАЖДОГО ИСТОЧНИКА - СВОИ ЦИФРЫ

Самой авторитетной организацией, отслеживающей уровень потребления алкоголя по всему миру, считается ВОЗ. Последняя ее сводка на эту тему датирована маем 2020 года. Россия занимает 26-е место с показателем 11,2 л чистого спирта в расчете на душу населения старше 15 лет. Впереди нас - Болгария, Франция, Германия, Венгрия, Испания, Великобритания и много кто еще.

Любопытна разница: в 2019-м ЦРУ насчитало, что наши соотечественники выпивают в среднем по 7,3 л на человека. А всего лишь через несколько месяцев, весной 2020-го по данным ВОЗ - уже 11,2 л. Неужели люди бросились так ударно заливать стрессы алкоголем?!

Посмотрим данные еще одного компетентного международного источника - Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тут последние цифры - за 2019 год. И это… 10,8 л на каждого россиянина старше 15 лет. То есть на 2,5 литра чистого спирта больше, чем по данным ЦРУ.

А что говорит отечественная статистика? Последние доступные данные - за 2021 год. Их озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко: 9 л на душу населения. Это на 2,2 л меньше, чем по данным ВОЗ в 2020-м. Выходит, на второй год пандемии интерес к спиртному резко упал?

Объяснить нестыковки в цифрах (например, по данным ЦРУ и ОЭСР) и местами удивительные, на первый взгляд, изменения в уровне потребления алкоголя мы попросили президента Союза производителей алкогольной продукции, члена Общественного совета при Минфине России Игоря Косарева.

ПЬЯНСТВО В ПАНДЕМИЮ - ЭТО МИФ?

- Игорь Борисович, с одной стороны, безусловно, радует, что ЦРУ насчитали у нас всего 7,3 л спиртного на человека в год и поставили на 56-е место. С другой стороны, есть доля недоверия…

- По всей видимости, американцы учитывали только легальное производство и употребление алкоголя. Этот показатель на 30% ниже реального уровня. Например, медицинского спирта у нас производится почти в 4 раза больше, чем требуется «по медпоказаниям». Очевидно, что он поступает в нелегальный оборот. Во многом за счет этого получается, что легальное употребление алкоголя низкое. На самом деле оно достаточно высокое. Как минимум, на те самые 30% выше, чем в рейтинге ЦРУ.

- В первый год пандемии интерес к алкоголю сильно подскочил?

- Вообще, последние 30 лет в нашей стране потребление алкоголя неуклонно снижается. Как показывает практика, решающую роль играет одно главное обстоятельство. Если у человека есть работа, культурный досуг, спортивный досуг - словом, полноценная занятость, то он, как правило, ведет себя ответственно и пьет в разумном количестве. Если же люди живут в депрессивном регионе, им задерживают зарплату, некуда пойти вечером - они начинают много пить.

- Как ни крути, популярность ЗОЖ, возможность найти работу, досуг в последние десятилетия улучшилась, говорит эксперт. Но разве пандемия не ударила по доступности именно этих благ?

- Некоторый всплеск спроса на алкоголь отмечался всего пару месяцев в 2020-м году, - говорит Игорь Косарев. - Уже к концу марта повышенный интерес упал. То есть, по сути, это было фрагментарное явление. По итогам года в течение каждого из трех лет пандемии заметного роста потребления алкоголя не происходило. Почему? Большинство людей продолжали работать. Более того, при дистанционном формате контроль за работниками даже усилился, стал эффективнее. Возможности предаваться пьянству стало не то что не больше, а даже меньше.

КСТАТИ

Откуда разброс данных

- Дело в том, что у разных организаций и ведомств методики подсчета могут серьезно различаться, - поясняет Игорь Косарев. - Так, кто-то считает только легальный оборот. Кто-то - количество спирта на каждого человека в стране, включая младенцев (так, разумеется, уровень потребления получится ниже). А кто-то учитывает только потребителей с определенного возраста. И так далее.

«В целом, по моим данным, за время пандемии употребление алкоголя у нас в стране не увеличилось, - отмечает эксперт. - К концу прошлого года был рост всего 2%. Но и это, скорее, за счет того, что часть спиртного вышла из нелегального оборота и перешла в легальный».

ВИНА ПЬЕМ МЕНЬШЕ, НО И ВОДКИ НЕ БОЛЬШЕ

Меняются ли алкогольные предпочтения наших соотечественников?

- Да, - говорит президент Союза производителей алкогольной продукции. - В 2020 году у нас ввели запрет на ввоз зарубежных виноматериалов в Россию - чтобы поддержать отечественного производителя. Импортное вино подорожало (раньше можно было ввезти материал, бутилировать здесь, и это обходилось дешевле). У наших производителей собственных материалов не хватает, и они тоже подняли цену. В результате потребление вина сократилось. Люди переходят на более дешевые слабоалкогольные коктейли.

- А что с водкой?

- Ее потребление стабильно снижается в течение последних 30 лет - по тем причинам, о которых сказано выше.

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация дальше?

- Жизнь людей в бытовом смысле так или иначе улучшается. Развиваются технологии, появляются все новые возможности чем-то себя занять. Продолжает набирать популярность ЗОЖ. Это условия для дальнейшего снижения потребления алкоголя. Оборот нелегального спиртного тоже будет падать, потому что это потеря огромных денег для государства, и оно очень активно борется с контрафактом.

МНЕНИЕ ВРАЧА-НАРКОЛОГА

- Люди много пьют, когда они не удовлетворены своей текущей жизнью, - рассказал KP.RU психиатр-нарколог с 30-летним стажем работы Алексей Магалиф. - Когда человек живет в провинциальном городе, перебивается от зарплаты до зарплаты, в долгах, на нервах, питается фастфудом - пиво и водка становятся для него практически единственными развлечениями. И на малой дозе он точно не остановится.

Если же люди сбалансировано работают, полноценно отдыхают, имеют интересы, увлечения, то они ответственно относятся к своему здоровью. Только в таком случае можно обсуждать относительно безопасные дозы алкоголя.