«Ест бургеры и не толстеет!»: Киркоров обнажил идеальный пресс

В декабре прошлого года Филипп Киркоров перенес операцию у пластического хирурга. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В декабре прошлого года Филипп Киркоров перенес операцию на животе у пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Изменения на этом не закончились. Потом к стройному прессу добавились и мускулы на руках. А в недавнем интервью KP.RU Тимур Хайдаров намекнул, что у 56-летнего короля эстрады будут ещё операции.

Что ж, а пока артист проводит выходные в семье своего хирурга, который, к слову, разрешает звездному пациенту есть бургеры. Правда, приготовленные самим доктором и в мини - формате.

К стройному прессу добавились и мускулы на руках. Фото: социальные сети

В общем, судя по свежей фотографии пресса Киркорова, которую выложил в соцсетях его врач, Филипп спокойно уплетает плюшки и не толстеет. На фото заметно, какой атлетичной стала фигура Киркорова.

- Нет предела совершенству! - анонсирует новые изменения в облике поп-короля Хайдаров.

А сам Филипп исправно ездит в клинику к Хайдарову прокачивать мышцы пресса с помощью тока.

- Спорт и Филипп понятия несовместимые, поэтому сейчас Киркоров регулярно приезжает к нам в клинику на процедуры, - рассказывал KP.RU Тимур Хайдаров. - Качает мышцы током на аппарате Emsculpt Neo. Этот аппарат разрушает жировые отложения и наращивает мышцы с помощью технологии радиочастотного воздействия электромагнитного поля.

Как уже писала «КП», цены на такую процедуры «кусачие»- от 30 тысяч рублей за 30-минутный сеанс.