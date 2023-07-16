Военная спецоперация на Украине 16 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июля 2023 года.

Российские войска Южной группировки войск захватили планшет с системой «Крапива» во время штурма позиций ВСУ на Угледарском направлении. Отмечалось, что такой планшет является частью системы ведения боя, при помощи которого выстраивается координация между командирами разных родов украинских войск.

Минобороны РФ сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила украинские атаки в зоне проведения спецоперации.

Так, было перехвачено три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также сбиты шесть беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Российский боец взял в плен трех военных ВСУ в ходе штурма опорного пункта под Кременной, притворяясь их сослуживцем.

Минобороны России сообщило, что за сутки подразделения российских войск отразили 17 атак украинской армии на Донецком направлении.

В ходе неудачных попыток штурма российской линии обороны ВСУ потеряли на этом направлении до 315 военнослужащих и наемников, а также несколько единиц военной техники.

Всего за прошедший день ВС России нанесли удары по 73 подразделениям украинской артиллерии, а также поразили огневые позиции и скопления личного состава и техники в 93 районах.

Издание New York Times сообщило, что за первые две недели анонсированного наступления ВСУ потеряли до 20 процентов военной техники, отправленной на штурм российской линии обороны.