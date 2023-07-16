Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 июля 2023 года: как работает «черная карма» Зеленского и почему ВСУ ищет 200 тысяч новобранцев

Юн Сок Ёль заявил, что Корея выделит Украине $150 млн на разминирование и поможет в восстановлении школ, а вот давать артиллерийские боеприпасы или тяжелое вооружение отказался. Фото: REUTERS

"КАРМА ЗЕЛЕНСКОГО" СРАБОТАЛА НА ЮЖНОЙ КОРЕЕ

В Киев с неожиданным и необъявленным визитом прибыл для переговоров с Зеленским президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Зеленский намеревался вытянуть из него поставки боеприпасов, в частности снарядов калибра 155 мм, которых у Республики Корея немеряно. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Юн Сок Ёль заявил, что Корея выделит Украине $150 млн на разминирование и поможет в восстановлении школ, а вот давать артиллерийские боеприпасы или тяжелое вооружение напрочь отказался.

- Я благодарен вам, господин президент и первой леди, всему вашему народу за поддержку наших усилий ради мира и безопасности наших людей, ради возвращения украинских детей, украденных Россией, за ваши новые инициативы финансовой, технической и гуманитарной поддержки Украины, - скривившись, заявил Зеленский.

Между тем, этот визит может иметь далеко идущие последствия для корейского президента. Дело в том, что на Южную Корею обрушились сильнейшие за последние 100 лет дожди, в результате которых уже 22 человека погибли, 14 пропали без вести, а тысячи людей пришлось эвакуировать. И население республики может не понять, почему президент бросил свою страну в тяжелый для нее момент и помчался помогать Украине.

"Черная карма" Зеленского, которую мы отмечали уже много раз, без ошибки сработала, похоже, и в случае с президентом Республики Корея.

МИТРОПОЛИТА ЗА ЧАСТНЫЙ РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ В ТЮРЬМУ, ТОРГОВЦА ДЕТЬМИ - НА СВОБОДУ

Суд в Киеве отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла в СИЗО по новому обвинению в "разжигании религиозной розни" и "оправдании действий РФ". Правда, ему оставили чисто теоретическую возможность выйти из СИЗО под залог в 33 млн гривен. Но, как сказал митрополит, таких денег у него нет и отродясь не бывало, а потому он вверил свою судьбу в руки Божьи.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в связи с этим обратился к предстоятелям поместных православных церквей и различным религиозным деятелям с просьбой помочь остановить гонения против Павла, указав на то, что тот страдает тяжелой формой диабета, и заключение может для него стать равносильным смерти. Послание направлено в том числе Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид и в ООН.

Но вряд ли это обращение возымеет действие. Зато ранее арестованный в закарпатской области торговец детьми смог выйти на свободу, потому что самый гуманный в мире украинский суд установил ему залог в 1 миллион гривен. Это примерно столько же, сколько этот торговец планировал выручить за продажу 11-месячного мальчика. При этом, он продавал младенцев не просто куда-то в европейские семьи для усыновления, а черным трансплантологам "на органы", и, по версии следствия, до задержания уже провел три таких сделки.

Как говорилось в одном советском фильме, "это нога, кого надо нога"

В ПОЛЬШЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ОДИНОЧЕСТВА

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, в Польше произошла знаменательная встреча украинских военнослужащих, которые обучались на полигоне Войска Польского военной науке, с собственными женами. После утомительных занятий на полигоне украинские военные пошли в ближайший город в увольнение, а там решили посетить местный бордель, чтобы расслабиться и скрасить свое одиночество. Как говорится, играй гормон – вот он-то и доигрался.

Каково же было их удивление, когда среди предложенных им жриц любви они с удивлением увидели собственных жен, оставленных ими на Батькивщине.

История, а вернее, Би-Би-Си умалчивает о том, как развивались события в ходе этого рандеву с сюрпризом. Воспользовались ли украинские военные благосклонностью своих жен, предоставили ли им скидку или же их обслужили задаром. Последний вариант представляется все же менее вероятным, поскольку, в конце концов, жены там для семьи деньги зарабатывали.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США СДЕЛАЛА "ОГОВОРКУ ПО ФРЕЙДУ"

Вице-президент США Камала Харрис научилась удивлять публику не меньше, чем ее патрон, президент США Джозеф Байден.

- Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду, - заявила она, выступая перед студентами в штате Мэриленд 14 июля. Правда, позже Белый дом в расшифровке ее речи сделал пометку, что она, якобы оговорилась. Дескать, имелось в виду не произнесенное ею слово "население" (population), а написанное в тексте "загрязнение" (pollution). А она просто неправильно прочитала.

Мало того, что вышла "оговорочка по Фрейду", поскольку глобалисты, которые стремятся безраздельно править миром, одержимы идеей снижения численности человечества, так ведь, судя по всему, власти на Украине последние полтора необычайно интенсивно реализуют именно это указание из Белого дома.

Ради экологии украинцев не жалко. Ни Вашингтону, ни Киеву.

ОБРАЗЦЫ СААКАШВИЛИ ПЫТАЛИСЬ ВЫНЕСТИ В НОСКЕ

Совершенно замечательная история произошла с группой европейских врачей, которые посетили элитную грузинскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где проходит лечение самый знаменитый заключенный Грузии - экс-президент республики и бывший губернатор Одесщины Михаил Саакашвили. Освобождения которого, как гражданина Украины, накануне вновь потребовала Верховная рада, обратившись ко всему миру.

Как выяснилось, один врач из состава группы из Польши попытался в носке в ботинке вынести образец биоматериалов, приготовленных для анализов Саакашвили. Попытка была зафиксирована охраной, после чего образец был у врача отобран. При этом, Пенитенциарная служба Грузии особо отметила, что "врачам было предоставлено право вынести образец, взятый в официальном порядке, поэтому такое действие со стороны врача вносит неясность в и так несовместимое с врачебной этикой и правовыми нормами поведение".

- Я всегда храню все в носках, не люблю карманы, - попытался оправдаться польский врач.

- Это просто стыдно, – отреагировал на инцидент премьер-министр Грузии Гарибашвили.

Какой-то совершенно ненаходчивый врач из Польши оказался. Мог бы просто сказать, что нечаянно вступил в дерьмо и даже стряхнуть его для убедительности. И, вообще, это уже стало закономерностью, что все, кто связывается с Незалежной, теряют разум и вляпываются то в скандальные истории, то в дерьмо.

СПИСАННОЕ? ПРИГОДИТСЯ УКРАИНЕ

По данным China Times, США решили выкупить у Тайваня списанные ракеты ПВО HAWK, которые они продали Тайваню, и перенаправить их Украине в рамках пакета военной помощи на Украину. Передача должна быть осуществлена в рамках пакета оборонной помощи в размере 2,1 млрд долларов, о котором США объявили 9 июня.

Газета утверждает, что Вашингтон и Тайбэй договорились о выкупе после консультаций с высокопоставленными чиновниками службы безопасности еще в прошлом году.

MIM-23 HAWK — американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. И для украинских военных он не абсолютная новинка, они уже использовали системы ПВО HAWK, предоставленные ранее Киеву Испанией.

Сообщается, что в январе Вашингтон уже обращался к правительству Израиля с просьбой передать свои старые зенитные ракеты HAWK Украине "на хранение", но Израиль, не будучи дураком, от предложения отказался

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- По слухам из Киева, Зеленский дал указание Генштабу усилить мобилизацию и набрать в ВСУ дополнительно еще 200 тысяч мобилизованных.

- Как заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, совместный координационный центр в Стамбуле уже более двух недель не выдавал разрешений на проход судов в Черное море в рамках зерновой сделки.

- В администрации Вильнюса заявили, что город потратил €10 млн на проведение саммита НАТО 11—12 июля, при этом, основная часть средств ушла на облагораживание улиц, скорее всего - на 33 тысячи украинских флагов. Президент Литвы Науседа объявил, что установка в Вильнюсе 33 тысяч флагов Украины – это "инвестиции в будущее". А могли бы сэкономить.

- "Укрэнерго" призвало украинцев отключить кондиционеры после 16:00, чтобы снизить нагрузку на систему.

- Европарламент утвердил план по наращиванию производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть текущий дефицит, для чего потребуется дополнительное финансирование в размере не менее 500 млн евро.