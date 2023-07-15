Герой спецоперации «Z» младший сержант Анисимов разминировал дорогу к детсаду

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе века. Сей ад, распрстя челюсти свои до гор Альпийских, воздвигает новый Рим, основание которого близ бездны», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

СФОРМИРОВАЛ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Майор Максим Чорный

Майор Максим Чорный Фото: Минобороны РФ

«Майор Максим Чорный, прибыв на передовые позиции своего подразделения, организовал ремонтно-техническую зону, где беспрерывно проводились восстановление и ремонт вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. Также Максим организовал бесперебойный подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и обеспечил своевременное снабжение всеми видами ГСМ. В ходе планирования снабжения проложил наиболее короткие и безопасные маршруты к подразделениям батальона, чем существенно сократил время подвоза имущества и сберег жизнь и здоровье личного состава.

Благодаря грамотным действиям майора Максима Чорного батальон своевременно снабжается всеми видами обеспечения, а время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники было значительно сокращено».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД УДАРА

Подполковник Дмитрий Ломакин

Подполковник Дмитрий Ломакин Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Дмитрий Ломакин выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны, осуществляющей подвоз продовольствия и боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей бои с превосходящими силами украинских националистов на одном из тактических направлений. На пути следования в назначенный район колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Дмитрий оценил условия местности и выбрал альтернативный путь для движения колонны. Своевременно и точно отдавая приказания своим подчиненным, Ломакин оперативно перенаправил колонну из зоны поражения вражеской артиллерии. В результате проявленной смелости и решительности подполковника Дмитрия Ломакина подразделения российских войск были своевременно обеспечены боеприпасами и продовольствием и продолжили выполнять поставленные задачи».

РАЗМИНИРОВАЛ ДОРОГУ К ДЕТСАДУ

Младший сержант Олег Анисимов

Младший сержант Олег Анисимов Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием младшего сержанта Олега Анисимова выполняло боевую задачу по патрулированию одного из освобожденных населенных пунктов. Проходя по указанному маршруту Олег обнаружил возле территории детского сада взрывное устройство массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Анисимов дал команду на оцепление района, где было найдено взрывное устройство, после чего, оценив угрозу, приступил к его обезвреживанию. Обнаруженное взрывное устройство было обезврежено и уничтожено. Благодаря своевременным и грамотным действиям младшего сержанта Олега Анисимова и его подчиненных удалось сорвать готовящуюся противником атаку и предотвратить гибель мирных граждан и российских военнослужащих».