Аритмия сердца после еды: почему следует обратить внимание и когда нужно обратиться к врачу

Вы удивитесь, но аритмию сердца после еды может спровоцировать различные воспалительные процессы в желудке Фото: Shutterstock

Понятие «аритмия сердца» чаще всего связывают с проблемами сердечно-сосудистой системы. Но есть и исключения. Причина аритмии сердца может скрываться и в патологии щитовидной железы, и в анемии, и даже в патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В каком случае можно обойтись коррекцией питания, а когда нужно подключать медикаментозное лечение, объясняет Ольга Савонина — врач-кардиолог, аритмолог, врач функциональной диагностики больницы им. Пирогова, автор книги «Сердце, стучи!» и курсов по кардиологии для врачей и студентов медицинских вузов.

ПОЕЛ И ЗАКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

Если учащенное сердцебиение возникает практически сразу после приема пищи, то иногда может сопровождаться кратковременным плохим самочувствием – может начаться слабость и головокружение. Несмотря на то, что это проходит достаточно быстро, такие симптомы вызывают серьезный дискомфорт и ухудшают качество жизни.

- В первую очередь пациента нужно проверить на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы исключить ишемическую болезнь сердца, аритмию сердечного генеза и другие проблемы, - рекомендует Ольга Савонина. – Как правило, врач направляет на ЭКГ и УЗИ сердца, а также дает направление на анализы, которые включает не только общий анализ крови и биохимию, но и гормоны щитовидной железы. Так мы дополнительно исключаем не толкьо патологию сердечно-сосудистой системы, но и щитовидной железы, а также анемии. Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ЖЕЛУДОК?

Вы удивитесь, но аритмию сердца после еды может спровоцировать различные воспалительные процессы в желудке, язвы, а также онкопатологии. Исключить это все поможет гастроскопия.

- Виновником аритмии может быть и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), - объясняет аритмолог. - Рассмотрим подробнее, как это происходит. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, воспаляются стенки нижнего отдела пищевода из-за того, что желудочное содержимое постоянно вбрасываются обратно в пищевод. Дело в том, что задняя стенка левого предсердия, сердца и пищевода разделены слоем ткани толщиной примерно 5 мм. И когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии.

А ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ С ДИАФРАГМОЙ

Очень сильно влияют на сердцебиение и проблемы с диафрагмой. Диафрагма — это мышечный орган между грудной полостью и брюшной. Она помогает поддерживать их на нужном расстоянии в физиологическом положении. Также участвует в процессах циркуляции крови в организме и способствует продвижению пищи по пищеводу.

Учащенное сердцебиение после еды может вызывать грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Грыжа большого размера вызывает механическую компрессию передней стенки левого предсердия, поскольку пища, проходящая по пищеводу, начинает касаться этой части предсердия. Если такой процесс происходит постоянно, это может привести к формированию очага аритмии.

А еще виновато ожирение: при избыточной массе тела диафрагма поднимается высоко вверх и начинает подпирать стенку левого предсердия. И в конечном итоге это может приводить к развитию аритмии.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА СЕРДЦЕ

Рекомендации стандартны для тех, кто хочет сбросить лишние кило. Это же облегчит нагрузку на сердце.

Есть больше: овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, рыбу и морепродукты.

Есть поменьше: птицу, яйца, молочные продукты, красное мясо.

Совсем убрать: жирную пищу, жареное, копченое, сладости, фастфуд.

Иногда этого достаточно, чтобы уменьшить вес и избежать медикаментозного лечения.

ЕСЛИ ПАТОЛОГИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНА, А СИМПТОМЫ ЕСТЬ

- Это происходит, если желудок переполняется воздухом или пищей, возбуждая вагус, блуждающий нерв, - объясняет Ольга Савонина. - Такое состояние приводит к функциональному изменению сердечно-сосудистой системы. Лечение пациенту в этом случае может назначать терапевт, кардиолог либо гастроэнтеролог. Также необходима коррекция питания, исключение переедания, особенно на ночь. Потому что в вечерние и ночные часы преобладает царство вагуса, а значит, прием пищи в ночное время может спровоцировать аритмию. В некоторых случаях изменения принципов питания может быть недостаточно, в этом случае врач назначает седативные препараты и спазмолитики.

В любом случае, задача кардиолога при обращении пациента с подобными симптомами — исключить патологию сердечно-сосудистой системы и найти истинную причину учащенного сердцебиения. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.